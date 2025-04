75 milioni dalla Regione Puglia per la chiusura di siti per le discariche: focus sul sito in Contrada Formica formica

Questa mattina, Venerdì 4 aprile 2025, alle ore 12:30, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna a Brindisi, si terrà una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L’incontro servirà a illustrare le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nell’ambito del piano regionale per la chiusura definitiva delle discariche di rifiuti urbani e industriali.

Con specifici atti di Giunta Regionale, sono stati individuati i siti su cui intervenire prioritariamente, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le aree e garantire la tutela ambientale e sanitaria.

Le operazioni verranno finanziate con un fondo pubblico di 75 milioni di euro, destinato alla realizzazione dei presidi ambientali necessari per la gestione post-operativa e la riconversione delle aree dismesse.

Uno dei punti centrali della conferenza sarà la situazione della discarica Enerambiente, situata in contrada Formica, oggetto di interventi mirati per risolvere le criticità ambientali che la interessano. L’incontro offrirà un quadro dettagliato sugli sviluppi attesi e sulle strategie messe in campo per sanare definitivamente il sito.