Formazione: 12 operatori forestali abilitati con un corsoELDAIFP della Confartigianato Brindisi-Bari

Dodici nuovi operatori forestali hanno completato con successo il corso promosso da Confartigianato Bari-Brindisi insieme a ELDAIFP, aprendo nuove opportunità nel settore boschivo della Puglia.

"Sono 12 gli operatori forestali abilitati nel corso promosso e organizzato dalla Confartigianato Bari-Brindisi e dall’ente di formazione ELDAIFP.

Il corso, della durata di 120 ore, è iniziato il 6 e terminato il 27 marzo per consentire alle aziende partecipanti di ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia entro il 30 marzo, termine perentorio per le imprese che intendono eseguire lavori o fornire servizi e opere nel settore forestale e paesaggistico ambientale.

Tra le aziende che otterranno l’iscrizione all’Albo grazie alla formazione del titolare o di propri dipendenti ci sono 5 aziende del territorio brindisino, BMS Srl, Vivai Eboli Antonio, Colemi Srl, Giursaco Srl, Cervellera Danilo Cosimo, 2 aziende del territorio barese e 1 del leccese.

A breve si apriranno le iscrizioni per il nuovo corso di Operatore forestale e per il corso di qualifica di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici."

Teodoro Piscopiello Segretario territoriale Confartigianato Brindisi