Finanziata la bonifica della ex discarica Enerambiente: Brindisi verso un futuro più sano e sostenibile

Una giornata significativa per la città di Brindisi, che segna un passo decisivo verso la riqualificazione ambientale del territorio. Nella mattinata di oggi, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, si è tenuta una conferenza stampa per annunciare il finanziamento della bonifica della discarica ex Enerambiente, situata in contrada Formica.

L’area, da anni fonte di criticità ambientali, sarà oggetto di un intervento che prevede la chiusura definitiva della discarica, la messa in sicurezza del sito e la sua riconversione.

Un progetto importante, reso possibile grazie al finanziamento stanziato dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un territorio più sicuro, vivibile e rispettoso dell’ambiente.l

Presenti all’incontro il Presidente della Regione Michele Emiliano, l’Assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e la Dirigente del Settore Bonifiche Tonia Riccio. In rappresentanza del Comune di Brindisi, hanno partecipato anche l’Assessora all’Ambiente Antonucci e lo staff della Ripartizione Ambiente.

“Questo investimento rappresenta non solo un’azione concreta per la tutela dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Marchionna – ma anche un segnale chiaro dell’attenzione verso il futuro di Brindisi. La bonifica della ex Enerambiente è una tappa fondamentale nel percorso verso uno sviluppo sostenibile”.

L’intervento rientra in un più ampio piano di gestione responsabile dei rifiuti e di valorizzazione del territorio, frutto della sinergia tra le istituzioni regionali e comunali.

Un segnale forte che va nella direzione di una Brindisi più pulita, sicura e orientata a uno sviluppo sostenibile e duraturo.