La dinamo Brindisi ospita la Virtus Matera: appuntamento domenica al palaZumbo

La Dinamo Brindisi ospiterà la Virtus Matera domenica 6 aprile alle 18:00 al PalaZumbo, nella terza partita del girone di ritorno dei play-in.

La Dinamo Brindisi, reduce da una pesante sconfitta contro la Viola Reggio Calabria, è chiamata a riscattarsi davanti al proprio pubblico per mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione.

La Virtus Matera, invece, arriva con il morale alto dopo una vittoria sofferta sul campo dell'Adria Bari, che le ha permesso di consolidare la propria posizione in classifica con 16 punti e di rimanere in corsa per un posto nei playoff.

La Virtus Matera si presenta con un roster equilibrato e pericoloso su più fronti. La coppia Bagdonavicius-Rubinetti, con quest’ultimo miglior realizzatore della squadra, garantisce punti e solidità, mentre l’esperienza e il fisico della squadra lucana permettono di controllare il ritmo della gara.

La Dinamo dovrà quindi trovare le contromisure giuste per arginare l’attacco avversario ed evitare di concedere troppi spazi.

Per Brindisi sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e ritrovare compattezza per contrastare una Virtus determinata a ottenere punti preziosi in ottica playoff.

Si preannuncia una sfida intensa e combattuta, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Gli arbitri dell'incontro sono i signori Laveneziana Lino di Monopoli (BA) e De Carlo Francesco di Lecce.

