Enrico Brignano porta il suo show estivo a Ostuni: “Bello di mamma!” in scena il 22 agosto

OSTUNI – Uno degli attori comici più amati d’Italia, Enrico Brignano, torna sotto i riflettori con il suo nuovo spettacolo estivo “Bello di mamma!”, un travolgente one man show che fonde satira, comicità e racconti di vita personale.

Il tour farà tappa anche in Puglia, precisamente all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, venerdì 22 agosto.

Lo spettacolo, come da tradizione per Brignano, sarà un’occasione per riflettere con leggerezza sui grandi temi della vita quotidiana, tra sketch esilaranti e momenti di pura emozione. “Bello di mamma!” promette di essere un concentrato di energia e ironia, in perfetto stile Brignano, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Biglietti in vendita da aprile

I biglietti per l’evento saranno disponibili in due fasi: la vendita online partirà sabato 5 aprile alle ore 15:00 sul sito ticketone.it, mentre da giovedì 10 aprile alle ore 11:00 sarà possibile acquistare i ticket anche presso i punti vendita autorizzati.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi estivi di Ostuni, la celebre “Città Bianca”, meta turistica tra le più amate del Sud Italia. L’evento è promosso con il supporto di @nmpitaly, che cura l’organizzazione di spettacoli dal vivo in tutta Italia.

Per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del buonumore, “Bello di mamma!” rappresenta un’occasione imperdibile: Enrico Brignano torna sul palco con tutta la sua verve comica, pronto a conquistare anche il pubblico pugliese.