Missione umanitaria Health4Tanzania: presentato a palazzo Nervegna il bilancio dell'iniziativa

ASL Brindisi - Nei giorni scorsi, a Palazzo Nervegna, a Brindisi, è stato presentato un bilancio della missione umanitaria Health4Tanzania, promossa dall'associazione Ripartiamo Aps con il supporto della cooperativa sociale San Bernardo e in collaborazione con la cooperativa sociale Il Giglio. L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio della Regione Puglia e dei Comuni di Brindisi, Ostuni, Latiano e San Pancrazio Salentino.

All'incontro hanno partecipato il presidente della Regione, il responsabile della Comunicazione istituzionale e il consigliere per la Sanità.

Il progetto, a cui gli operatori sanitari hanno voluto partecipare in forma gratuita, rientra in una più ampia strategia di cooperazione internazionale della Regione, volta a promuovere la salute e il benessere delle comunità più fragili.

"Il personale sanitario della cooperativa sociale San Bernardo (ha sottolineato il direttore generale dell'Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio ) ha svolto un lavoro prezioso sul campo, offrendo cure e assistenza ai pazienti della Tanzania.

Per questo ringrazio la San Bernardo e l'associazione Ripartiamo per il loro importante contributo".

"È stata un'esperienza davvero toccante che ci ha permesso di entrare in contatto con una realtà molto diversa dalla nostra (ha detto Rosa Cretì, coordinatrice infermieristica del Servizio ADI per Asl Brindisi, che ha partecipato alla missione) e di mettere a frutto le nostre competenze per aiutare chi ne aveva più bisogno".

Francesca Immacolata Chaouqui, dell'associazione Ripartiamo Aps, ha sottolineato il lavoro in sinergia "con la cooperative sociali San Bernardo e Il Giglio per rendere questa missione un successo, mettendo a disposizione la nostra esperienza nel campo della solidarietà internazionale".

"Sono andato personalmente in Tanzania (ha concluso Giuseppe Natale, direttore generale della cooperativa sociale San Bernardo) toccando con mano i disagi della popolazione. Quando abbiamo utilizzato la telemedicina, consultandoci con medici pugliesi, ci davano supporto dall'altra parte del mondo. Ringrazio i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari per il loro apporto fondamentale".