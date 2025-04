Oltre 170 posti di lavoro a Brindisi e provincia: nel turismo successo del job Day con 500 colloqui

Buone notizie per chi è alla ricerca di lavoro nel territorio brindisino: secondo il 13° report settimanale 2025 di ARPAL Puglia, sono 90 gli annunci attivi sul portale regionale “LavoroXTe”, per un totale di 170 posti disponibili in diversi settori. Il comparto più dinamico è quello turistico e della ristorazione, che da solo conta 122 posizioni aperte, confermandosi come traino dell’occupazione locale.

Il report, consultabile al link https://rb.gy/n66xpv, offre un quadro aggiornato delle opportunità lavorative nel territorio dell’ambito di Brindisi, che comprende i Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. A seguire, emergono altre aree come il marketing (18 offerte), edilizia (4), settore sociale (3), trasporti (3), contabilità (3), commercio (3) e diversi comparti tecnici e artigianali.

In evidenza anche una posizione riservata a persone con disabilità e le opportunità nella sanità, nei servizi assicurativi e finanziari, e nel settore nautico.

Grande partecipazione anche per l’Ostuni Job Day, primo evento del genere organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Ostuni: lo scorso 2 aprile, sono stati svolti oltre 500 colloqui in presenza presso la Biblioteca Comunale, dove 50 aziende hanno incontrato 250 candidati per proporre concrete offerte lavorative.

Per restare aggiornati sulle nuove offerte e sugli eventi dedicati all’orientamento, si consiglia di seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia” e di monitorare il portale “LavoroXTe Puglia”, tramite il quale è possibile candidarsi direttamente usando lo SPID.

Completano il quadro le numerose opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani, NEET, i corsi di formazione per diplomati e disoccupati, e le proposte di mobilità internazionale della rete EURES.

Per informazioni e assistenza, è sempre possibile contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale di Brindisi.