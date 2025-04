IC Casale Brindisi e Circolo Tennis Brindisi organizzano l' Open day Kinder “Tennis per tutti”

BRINDISI - Il Circolo Tennis Brindisi e l’Istituto comprensivo Casale di Brindisi, in collaborazione con la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), FITP sezione Wheelchair, con il patrocinio di Sport e Salute Puglia, C.I.P. Puglia e dell’Università del Salento e con il supporto tecnico di Decathlon Brindisi, organizzano, per il giorno 11 aprile 2025 a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00, un Open Day KINDER (Joy of moving) “Tennis per tutti” presso lo stesso Circolo indirizzato agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Kennedy” e della scuola primaria “Calò”, oltre alla partecipazione della Cooperativa Sociale Eridano, AIPD Brindisi (Associazione Italiana Persone Down) e Oltre l’Orizzonte.

Durante l’evento i suddetti alunni parteciperanno ad alcune lezioni di tennis, padel e tennis in carrozzina.

L’Open day Kinder “Tennis per tutti” diventa occasione per i giovani di praticare questa disciplina e di sperimentare e apprezzare il tennis in carrozzina, sport paralimpico che sta avendo una grande diffusione in Italia, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva a questo sport. Il Circolo Tennis Brindisi metterà a disposizione dell’evento lo staff tecnico capitanato dal tecnico nazionale Alberto Ciampa, che guiderà gli alunni dell’Istituto comprensivo Casale che saranno suddivisi su 6 campi da gioco.

L’evento prevederà anche la pratica del basket in carrozzina grazie al supporto della “Lupiae Salento Team”, squadra che milita nel campionato di serie B e la presenza di atleti e dirigenti della “Valtur Brindisi”, squadra di basket della città che disputa il campionato di serie A2.

La giornata vedrà la partecipazione del fiduciario regionale dell’Istituto di formazione Lombardi per la Puglia e Basilicata Wheelchair, Tecnico Nazionale Enrico Ranieri, dell’Istruttore di 2° grado Vito Greco, nonché del Garante dei Diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Dott. Giuseppe Giampietro e del Comune di Brindisi, Giuseppina Scarano, della Dirigente e dei docenti dell’Istituto Comprensivo Casale, nonché per il Circolo Tennis del Presidente Angelo Argentieri e di tutti i membri del Direttivo del Circolo.

Gli organizzatori dell’evento Giuseppe Gioffredi (Direttivo CT Brindisi e Università del Salento), Enrico Ranieri (FITP) e Andrea Piccinno (docente di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto Comprensivo Casale) sottolineano che i protagonisti della giornata saranno gli atleti in carrozzina e tutti i ragazzi e le ragazze che contribuiranno a rendere questa giornata all’insegna dello sport e dei valori dell’inclusione e della partecipazione

info@ctbrindisi.it

http://www.istitutocomprensivocasalebrindisi.edu.it