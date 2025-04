In arrivo i Buoni Servizio 2025/2026 per anziani e disabili: preparati con la documentazione richiesta

Buoni di servizio per anziani e disabili annualità 2025/2026: la Regione Puglia informa che a breve sarà pubblicato il nuovo Avviso. Si invitano gli utenti interessati a dotarsi di tutta la documentazione necessaria

La Regione Puglia ha annunciato l’imminente pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico relativo alla terza annualità 2025/2026 dei Buoni Servizio per anziani e persone con disabilità, nell’ambito del ciclo di programmazione PR Puglia 2021/2027.

In attesa dell’apertura ufficiale delle domande, l’invito rivolto ai cittadini è di attivarsi subito, predisponendo tutta la documentazione necessaria per non rischiare ritardi o esclusioni. L’avvio della procedura, infatti, sarà successivo alla chiusura delle fasi istruttorie del nuovo Catalogo dell’Offerta.

Ecco cosa occorre preparare in anticipo:

Attestazione ISEE ordinario 2025 in corso di validità;

Attestazione ISEE socio-sanitario ristretto 2025, se si tratta di disabili adulti o anziani non autosufficienti;

PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) valido, per chi richiede prestazioni socio-sanitarie (art. 60, 60ter, 88);

Scheda di Valutazione Sociale del caso, per chi richiede prestazioni socio-assistenziali (art. 68, 87, 105, 106).

Fondamentale è anche la generazione di un nuovo Codice Famiglia, tramite credenziali SPID di livello 2, CIE o CNS, indispensabile per la presentazione della domanda. I codici famiglia utilizzati in precedenza non sono più validi e vanno rigenerati accedendo al portale dedicato:

https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/

La creazione del Codice Famiglia può essere effettuata:

direttamente dal beneficiario o da un convivente presente nella stessa DSU;

tramite delega a un soggetto terzo (CAF, soggetto gestore accreditato, ecc.), purché in possesso dei dati necessari e delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Un piccolo sforzo oggi, per garantire un grande sostegno domani.

Tenetevi pronti: la finestra di domanda aprirà a breve.