Galattica prende forma: all’ExFadda un weekend per costruire insieme la targa 3D del Nodo Galattica

Continuano a San Vito dei Normanni i “Laboratori Galattici”, nell’ambito del Nodo Galattica all’interno del laboratorio Urbano ExFadda.

Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, avrà luogo l’iniziativa “Realizziamo insieme la targa tridimensionale del Nodo Galattica di San Vito dei Normanni”.

Si tratta di un workshop di progettazione e realizzazione di una targa tridimensionale con macchine a controllo numerico CNC e artigianato.

Il corso è rivolto ai Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire tramite email all’indirzzo nodosanvitogalattica@gmail.com.

Info ai numeri 3467273667, 3467273667, email rifacimentiets@gmail.com, nodosanvitogalattica@gmail.com.

Galattica Rete Giovani Puglia, nasce da una iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.

Nodo Galattica presso

Laboratorio Urbano Ex Fadda

Via Brindisi sn

San Vito dei Normanni

