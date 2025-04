"I Presìdi di Puglia" a Brindisi: Oscar Farinetti presenta il libro “Hai mangiato?”

BRINDISI - Grande partecipazione ieri sera a Palazzo Granafei Nervegna per l’evento “I Presìdi di Puglia: un’opportunità di tutela e valorizzazione della biodiversità e del nostro territorio”, che ha visto come ospite d’eccezione Oscar Farinetti, imprenditore, fondatore di Eataly e autore del libro “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano”, pubblicato da Slow Food Editore.

L’iniziativa, promossa da Slow Food Puglia in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, ha rappresentato il terzo step del progetto triennale “Presidiamo la Puglia” (2024–2026), dedicato alla promozione dei presìdi Slow Food pugliesi e all’educazione alimentare.

Farinetti ha conquistato il pubblico con un intervento appassionato, incentrato sul valore umano, culturale e sociale del cibo. Il suo libro, un racconto intimo e universale sul significato del nutrire e del nutrirsi, ha offerto lo spunto per riflessioni profonde sul futuro dell’alimentazione, della sostenibilità e della comunità.

All’evento hanno preso parte anche il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e il presidente di Slow Food Puglia Marcello Longo. Tutti hanno sottolineato l’importanza di promuovere i prodotti locali come patrimonio identitario e strumento di sviluppo territoriale.

Organizzata in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Brindisi, la serata ha rappresentato un momento di confronto autentico tra istituzioni, produttori, cittadini e appassionati del cibo buono, pulito e giusto. Un’occasione preziosa per celebrare la ricchezza della biodiversità pugliese e il valore delle storie che ogni prodotto porta con sé.