Fials, audizione in regione per il futuro dei dipendenti COLSER: "non esistono lavoratori di serie B"

Si è discusso ieri,10 Aprile, del destino dei lavoratori del pulimento assunti con Colser, per la quale la Asl Br ha aderito alla convenzione stipulata in data 01/04/2021 tra Consip SpA e l’operatore economico Col. Ser. Scrl (in RTI) per cui si è ritenuto opportuno, considerato l’approssimarsi della scadenza del servizio al 31/10/2025, di conoscere quali siano le intenzioni della ASL BR circa il nuovo affidamento del servizio.

Come FIALS abbiamo depositato agli atti una relazione dettagliata tesa a avvalorare la nostra tesi che è economicamente più conveniente effettuare un affidamento diretto dei servizi di pulizia alla società in house providing della ASL BR rispetto ad un appalto di detti servizi ad appaltatore privato.

L'affidamento e il rinnovo dell'affidamento dei servizi sopra esplicitati alla società in house providingSANITASERVICE ASL BR srl anziché ad operatore privato, presenta una serie di vantaggi in termini di maggior efficacia, efficienza ed affidabilità.

La D.G.R. 25 novembre 2019, n. 2126 ‘’Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale’’ prevede al punto 2 comma a) le attività di ausiliariato, portierato, pulizia e sanificazione dei locali/immobili dell’Azienda dell’Ente sanitario.

Motivo per cui sarebbe equo e non discriminante nei confronti del territorio brindisino allinearsi a quanto già avviene per tutte le Società in house providing delle Aziende del S.S.R. pugliese nelle quali risulta internalizzato il servizio di pulizia.

Per quanto sopra esposto la FIALS Puglia unitamente alla FIALS Territoriale di Brindisi hanno chiesto di prevedere una modifica all’atto di affidamento dei servizi alla SANITASERVICE ASL BR srl per l’affidamento dei servizi con la reinternalizzazione del Servizio Pulizie in SANITASERVICE ASL BR srl, al fine di migliorare le condizioni lavorative del personale dipendente, garantendo loro dignità lavorativa e maggiore stabilità economica.

Spiace constatare come il sindacato che ha promesso a parole l’ internalizzazione del servizio di pulimento in Sanitaservice non fosse neanche presente, contrariamente all internalizzazione del servizio 118 dove tutti i sindacati sono stati uniti e coesi, a dimostrazione che per noi NON ESISTONO LAVORATORI DI SERIE A e di SERIE B.