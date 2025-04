Brindisi sperimenta i droni per il salvataggio in mare: riuscita la simulazione con la Guardia Costiera alla presenza del Ministro Valditara

Brindisi, 11 aprile 2025 – Una simulazione di ricerca e soccorso in mare con l’ausilio di droni si è svolta questa mattina a Brindisi, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Unmanned4You, il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, ha mostrato concretamente le potenzialità della tecnologia applicata alla sicurezza e al salvataggio di vite umane.

La simulazione si è svolta lungo il litorale cittadino: una persona in difficoltà ha richiamato l’attenzione dei passanti con grida e gesti disperati, simulando una reale situazione di emergenza. La segnalazione è stata inoltrata al numero 1530 della Guardia Costiera, avviando così la procedura operativa. In pochi secondi un drone altamente tecnologico è decollato per localizzare il disperso in mare, trasmettendo in tempo reale le immagini alla sala operativa e alle motovedette coinvolte nell’intervento. L’azione tempestiva ha consentito l’invio immediato dei mezzi di soccorso, coordinati per il DTA dall’ingegnere Vincenzo D’Avino.

L’operazione ha voluto dimostrare l’efficacia dei droni come strumenti di supporto alle attività SAR (Search and Rescue), capaci di garantire rapidità, precisione e sicurezza in scenari di emergenza. “I droni stanno rivoluzionando la risposta alle emergenze in tutti i settori”, ha dichiarato il Capitano di Vascello Luigi Amitrano, comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi. “Le operazioni di salvataggio in mare sono spesso estremamente complesse, e ogni secondo può fare la differenza. Grazie a questi strumenti, possiamo abbattere drasticamente i tempi d’intervento, aumentando le possibilità di successo”.

A credere fortemente nel potenziale delle tecnologie aeree applicate al soccorso è anche Unmanned4You, realtà d’eccellenza nel panorama italiano dei sistemi a pilotaggio remoto. “Con questa dimostrazione – spiega Carmine Esposito – abbiamo messo in campo le nostre competenze tecniche e operative nella logistica avanzata, confermando il nostro ruolo pionieristico nell’adozione di soluzioni aerospaziali al servizio della collettività”.

Presente alla simulazione anche il presidente del DTA Giuseppe Acierno, che ha ribadito il valore simbolico e pratico dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente con mezzi, piloti e know-how a un progetto così significativo. Le tecnologie emergenti devono servire a costruire un futuro in cui i servizi alla cittadinanza siano sempre più efficaci e tempestivi”.

Unmanned4You è un’impresa identificata ENAC che opera in vari settori strategici: trasporti, logistica, monitoraggio ambientale, agricoltura di precisione, termografia, aerofotogrammetria, ispezione di infrastrutture e riprese audiovisive. È partner di realtà accademiche e industriali di rilievo, tra cui il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania e l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano. L’azienda è anche attivamente impegnata in progetti di ricerca e sviluppo, tra cui Aetos – focalizzato sul trasporto di merci e materiale sanitario in aree isolate – e Elyhub, per la creazione di infrastrutture dedicate alla mobilità aerea avanzata.

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), attivo dal 2009 e guidato dal dott. Acierno, è una realtà consortile no profit che coinvolge università pugliesi (UniSalento, Università di Bari, Politecnico di Bari) e oltre 80 aziende del comparto aerospaziale. In Puglia, il settore conta 1,5 miliardi di euro di fatturato e circa 8000 addetti. Il DTA promuove da anni progetti di trasferimento tecnologico, anche attraverso l’utilizzo operativo dei droni in ambito sanitario, agricolo e di protezione civile.

L’iniziativa di oggi ha rappresentato un concreto esempio di innovazione applicata, mostrando come il futuro del soccorso in mare possa passare anche per l’alta tecnologia, al servizio delle persone e della sicurezza collettiva.