Fasano capitale del volley: la Final4 di Coppa Italia di Serie B si gioca in Puglia

11-04-2025: Coppa Italia Serie B, presentata a Fasano la due giorni di Final4

Il 18 e 19 aprile la città pugliese ospita le finali di Serie B1, B2 femminile e Serie B maschile

Fasano si prepara a diventare la capitale del volley italiano con la Final Four di Coppa Italia di Serie B, in programma giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2025. Dopo l'edizione 2024 ospitata in Molise, per la prima volta la manifestazione approda in Puglia coinvolgendo le migliori squadre al termine del girone di andata dei campionati di Serie B maschile, B1 femminile e B2 femminile. La Federazione Italiana Pallavolo ha affidato l'organizzazione alla società Pantaleo Podio Fasano, con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Puglia e del Comitato Territoriale Bari-Foggia.

Tra le dodici finaliste spiccano tre eccellenze pugliesi: Green Volley Galatone per la B maschile, Pantaleo Podio Fasano per la B1 femminile e Leonessa Panbiscò Altamura per la B2 femminile. Le gare si disputeranno tra il nuovo Palasport di Fasano, pronto a vestirsi a festa per l'occasione, e la storica Palestra dell'Istituto Salvemini, in un clima di festa che vedrà coinvolte squadre, staff, dirigenti e tifosi provenienti da tutta Italia. Il connubio tra sport e territorio sarà al centro di questa due giorni che celebra la passione pugliese per la pallavolo.

La conferenza stampa di presentazione dell'evento si è tenuta questa mattina presso "I Portici Biblioteca di Comunità - Ignazio Ciaia" a Fasano. Presenti Paolo Indiveri (Presidente FIPAV Puglia), Giuseppe Petrelli (Presidente FIPAV Bari-Foggia), Francesco Zaccaria (Sindaco di Fasano), Lorenzo Abete (Presidente Pantaleo Podio Volley Fasano) Mariateresa Maggi (Event manager).

Durante la presentazione ufficiale è stata svelata anche la mascotte dell'evento: "Ace", una simpatica scimmietta che indossa la maglia ufficiale delle Final Four di Coppa Italia di Serie B. Oltre alle partite, è stato illustrato il programma degli eventi collaterali che coinvolgeranno fuori dal campo grandi e piccini, con giochi, animazione e attività promozionali per rendere Fasano il cuore pulsante della pallavolo italiana per due giorni. Una festa da vivere dentro e fuori dal campo.

"Sarà un evento ricco di pubblico e qualità - ha commentato il presidente FIPAV Puglia Paolo Indiveri - tre squadre pugliesi prime nei rispettivi gironi ci fanno sognare in grande: vogliamo portare la nostra pallavolo là dove merita". Entusiasta anche il presidente del CT Bari-Foggia Giuseppe Petrelli: "È la sintesi perfetta di ciò che possiamo costruire quando Federazione, Comitati e territorio remano nella stessa direzione. A Fasano ci sarà pallavolo, ma anche formazione e coinvolgimento per arbitri e tecnici". "Abbiamo atteso 40 anni per questo palasport - ha sottolineato il sindaco Francesco Zaccaria - ora è realtà e siamo orgogliosi di aprirlo all'Italia intera con un evento che unisce sport, promozione del territorio e visione futura".

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le finali per il primo posto, in programma sabato 19 aprile, saranno raccontate da Piero Giannico con il commento tecnico di Ida Taurisano per la B1 femminile, Pino Lorizio per la B maschile e Paola Cesario per la B2 femminile.

Video

Paolo Indiveri (Presidente CR FIPAV Puglia) -> https://youtu.be/dYtuoucMknI

Francesco Zaccaria (Sindaco di Fasano) -> https://youtu.be/St1Dv4LewII

Giuseppe Petrelli (Presidente FIPAV Bari-Foggia) -> https://youtu.be/bjJXA5R_nL0

Il programma delle Final4

Coppa Italia Serie B2 Femminile - Final Four

Venerdì 18 aprile - Semifinali

10:00 Panbiscò Leonessa Altamura - Tonno Callipo Vibo Valentia (Palasport Fasano)

11:30 Orotig Peschiera Ponti - Pallavolo Florens Vigevano (Palasport Fasano)

Sabato 19 aprile

10:00 Finale 3°/4° posto (Palestra ITC Salvemini)

10:30 Finale 1°/2° posto (Palasport Fasano)

Coppa Italia Serie B1 Femminile - Final Four

Venerdì 18 aprile - Semifinali

17:00 VTB FCRedil Bologna - Fantini Folcieri Cremona (Palasport Fasano)

19:00 GSO Villa Cortese - Pantaleo Podio Fasano (Palasport Fasano)

Sabato 19 aprile

18:30 Finale 3°/4° posto (Palestra ITCSalvemini)

10:30 Finale 1°/2° posto (Palasport Fasano)

Coppa Italia Serie B Maschile - Final Four

Venerdì 18 aprile - Semifinali

17:00 Codyeco Lupi Santa Croce - BCC Colli Albani Genzano (Palestra ITC Salvemini)

19:00 Green Volley Galatone - TMB Monselice (Palestra ITC Salvemini)

Sabato 19 aprile

16:00 Finale 3°/4° posto (Palestra ITC Salvemini)

16:30 Finale 1°/2° posto (Palasport Fasano)

Dichiarazioni

Paolo Indiveri (Presidente FIPAV Puglia): "È una manifestazione che viene organizzata per la prima volta in Puglia. Quindi è chiaro che ci teniamo a far bene. Abbiamo la fortuna di avere sul posto una società organizzata benissimo, che da anni ormai ha messo la qualità al primo posto dentro e fuori dal campo a livello organizzativo, quindi confidiamo in una manifestazione bella avvincente ricca di pubblico. La presenza di tre squadre pugliesi, tutte e tre prima in classifica nei rispettivi gironi e campionati, ci porta a sperare in un risultato importante già sabato. Auguriamo alle nostre squadre di arrivare in finale, intanto che sarebbe bellissimo, e poi vediamo la risposta del pubblico che sicuramente non verrà meno".

Giuseppe Petrelli (Presidente FIPAV Bari-Foggia): "Siamo orgogliosi e onorati di ospitare questo evento tanto voluto da noi come Comitato territoriale, in sinergia con il Comitato Regionale, grazie allo strepitoso rapporto che abbiamo con la Federazione centrale. Determinante è stata la collaborazione del territorio con i loro partner locali, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, perché senza questa sinergia tra tutti questi enti non saremmo riusciti a portare questo evento qui in Puglia. Come comitato territoriale, siamo anche prevedendo delle iniziative a cornice di quello che sarà questo evento, venerdì 18 in occasione delle semifinali, abbiamo coinvolto i 4 allenatori di B2 femminile per una tavola rotonda, così da aggiornare i nostri allenatori del Comitato Territoriale per poi assistere alle gare e il sabato invece abbiamo organizzato per la prima volta un raduno territoriale degli arbitri e abbiamo già tantissime presenze confermate. Ci tengo a ringrazire chi in questo momento sta lavorando sul settore arbitrale. C'è tanto impegno ed entusiasmo intorno a questo vento".

Francesco Zaccaria (Sindaco di Fasano): "Siamo molto felici di ospitare per la prima volta in Puglia le Finals di serie B, evento che stiamo organizzando già da qualche mese con grande attenzione. E' un evento che premia il grande lavoro svolto dalla pallavolo pugliese, dalla società il Podio di Fasano, che da 13 anni offre la possibilità di seguire sia la pallavolo di alto livello ma anche il settore giovanile. Insieme a loro e al fianco della FIPAV bbiamo voluto fortemente questo evento a Fasano. Speriamo che il nostro palazzetto possa essere anche il luogo che ospiterà altri eventi importanti, perché il movimento pallavolistico femminile e maschile sono sicuramente fiore all'occhiello dello sport pugliese e nazionale., noi vogliamo esserci ai massimi livelli. Ci sarà tanta gente abbiamo già tante prenotazioni e richieste di informazioni, questo ci fa molto piacere perché avremo la possibilità di mostrare il nostro territorio ma anche lo sforzo enorme che abbiamo compiuto per costruire il nuovo palazzetto a Fasano, atteso da 40 anni, che oggi abbiamo la possibilità di presentare a società provenienti da tutta Italia".