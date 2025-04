Rinviato al 18 maggio lo spettacolo “Le mie donne” al Museo Ribezzo di Brindisi

Lo spettacolo “Le mie donne. Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo”, inizialmente previsto per domenica 13 aprile presso il Museo Archeologico Francesco Ribezzo di Brindisi, è stato ufficialmente rinviato a domenica 18 maggio 2025 alle ore 19:00, a causa di sopraggiunti imprevisti.

L’evento, realizzato con il supporto del Ministero della Cultura e della produzione Ergo Sum, vedrà protagoniste le narrazioni di Alessandra Pizzi e Sara Santucci, accompagnate dalle musiche di Lorenzo Mancarella al pianoforte e clarinetto. Un viaggio emozionante e coinvolgente tra le storie di donne straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nella storia.

La nuova data mantiene invariata la location: il suggestivo Museo Ribezzo in Piazza Duomo a Brindisi, luogo che si conferma sempre più come punto di riferimento culturale per la città e il territorio.

Gli organizzatori si scusano per l’inconveniente e rinnovano con entusiasmo l’invito a partecipare, certi della consueta e calorosa presenza del pubblico.

Info e prenotazioni: +39 327 909 7113