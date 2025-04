Mesagne ospita una mostra dedicata agli Impressionisti: in esposizione anche un’opera di Filippo Palizzi

Dal 1° giugno al 26 novembre 2025, il Castello di Mesagne accoglierà la grande mostra «Il tempo degli Impressionisti, da Monet a Boldini», un evento che promette di portare in Puglia alcuni capolavori della pittura europea dell’Ottocento. L’iniziativa, curata dalla storica dell’arte Isabella Valente e promossa da Micexperience in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Mesagne e Puglia Walking Art, punta a raccontare la nascita e l’evoluzione dell’Impressionismo.

Oltre ai celebri nomi francesi, la mostra darà spazio anche agli artisti italiani che hanno anticipato o affiancato il movimento con approcci innovativi. Tra questi, spiccano Gioacchino Toma e Filippo Palizzi. Di quest’ultimo sarà esposto In villa (1877), una scena intima e moderna realizzata con uno stile realistico e una pennellata rapida ma raffinata. Palizzi è noto in Puglia anche per la grande tela di San Teodoro nella Cattedrale di Brindisi.

Donna che legge di Gioacchino Toma, invece, rappresenta uno dei momenti più delicati e intimisti della pittura italiana dell’epoca, influenzata dal “giapponismo”, molto diffuso nella Francia di fine Ottocento.

«Vogliamo raccontare un’epoca di grande cambiamento artistico e culturale, in cui l’autonomia della visione dell’artista ha rivoluzionato il modo di dipingere», spiega la curatrice Valente. Un racconto che parte dalla Francia ma trova radici anche in Italia, già dalla prima metà del secolo con esperienze come la Scuola di Posillipo.

L’interesse per l’evento è già alto. Nelle ultime settimane, anche grazie alla presenza della nave “Amerigo Vespucci” a Brindisi, sono arrivate numerose richieste di informazioni. «La mostra sarà uno dei momenti centrali del nostro progetto culturale per l’estate», conferma Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Walking Art.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Vivaticket.