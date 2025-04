Nave Vespucci e il Villaggio IN Italia protagonisti a Brindisi: oggi gli ultimi eventi alla presenza di tre ministri

Prosegue la tappa brindisina del Tour Mediterraneo Vespucci. La nave scuola Amerigo Vespucci sarà ormeggiata al porto di Brindisi, in viale Regina Margherita, fino alle prime ore di martedì 15 aprile, accompagnata dal Villaggio IN Italia.

L’iniziativa, nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuta dal Ministero della Difesa insieme ad altri 12 dicasteri, ha l’obiettivo di raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che, in 20 mesi, ha toccato 30 Paesi portando con sé l’immagine dell’Italia attraverso cultura, innovazione, gastronomia, ricerca, scienza, tecnologia e industria.

Il progetto è realizzato da Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine in partenariato pubblico-privato.

Domani, tra gli eventi in programma, sono attesi a Brindisi tre ministri:

– Ore 12.00: punto stampa con il Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, presso il Villaggio IN Italia, nei pressi della Conference Hall, dove parteciperà all’incontro sulla Blue Economy “I domini del blu, il dominio del blu”.

– Ore 13.00: punto stampa con il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che alle ore 12.30 interverrà in Conference Hall al talk ANSA “ANSA incontra le eccellenze del territorio”.

– Ore 16.00: punto stampa con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a bordo di Nave Vespucci. Alle ore 16.45 si terrà l’incontro FederUnacoma “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”.