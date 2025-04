A Cisternino arriva "Borgo diVino" in tour, dal 4 al 6 luglio

Al via la quinta edizione di Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante che attraversa l’Italia, con 2 tappe inedite a San Marino e in Francia.

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 60.000 visitatori in 20 tappe e più di 800 cantine partecipanti, Borgo diVino in tour torna dal 26 aprile a riaccendere la stagione del buon bere nei Borghi più belli d’Italia. Borgo diVino in tour è la prima kermesse dedicata al vino che copre tutto il territorio nazionale, con centinaia di etichette in degustazione in cornici mozzafiato che rendono ogni evento un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Quest’anno il tour toccherà nuovamente 20 località certificate tra “I Borghi più belli d’Italia” (una per regione) a cui si aggiungeranno 2 tappe estere finora inedite: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", e Le Castellet, Borgo certificato ne “Le Plus Beaux Villages de France”, l’Associazione “gemella” che opera sul territorio francese. Con le 22 tappe del 2025, il ciclo di eventi conferma la sua inarrestabile crescita e si preannuncia ancora più ricco di appuntamenti. Merito di un format ormai collaudato che unisce il Gusto e la Bellezza in un connubio perfetto, dove la degustazione dei vini si accompagna a specialità gastronomiche, buona musica, incontri didattici e intrattenimento in luoghi di straordinaria suggestione.

Borgo diVino in tour è promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ed è organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. “Borgo diVino in Tour" si è ormai consolidato come uno degli appuntamenti enogastronomici più apprezzati a livello nazionale – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO e BU Events di Valica S.p.A. – Per l’edizione 2025 puntiamo a superare le 70.000 presenze, portando il nostro format in 22 tappe, per un totale di 66 giorni di evento e oltre 1000 etichette in degustazione, con un’importante novità: per la prima volta il tour toccherà 2 nuove destinazioni fuori dai confini nazionali, il borgo di Le Castellet in Francia e la Repubblica di San Marino.

Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola italiana e un’area gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici dei Borghi più belli in Italia. In ogni tappa non mancheranno eventi di approfondimento culturale e musicale, pensati per arricchire l’esperienza dei visitatori e renderla ancora più coinvolgente. Borgo diVino in Tour è un progetto di promozione territoriale che mette in rete borghi, produttori e territori, creando valore e visibilità per le realtà locali.”