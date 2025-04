Al via il corso GOL gratuito per "Addetti alla Segreteria": ultimi posti disponibili

Nell’ambito del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) della Regione Puglia, è in partenza, presso l'ente di formazione Pasternak di Brindisi, un corso di formazione specificamente dedicato alla figura dell’Addetto alla Segreteria.

Questo percorso formativo rappresenta un’occasione imperdibile per disoccupati, inoccupati e beneficiari di sostegno al reddito residenti in Puglia, offrendo loro la possibilità di riqualificarsi o specializzarsi in un ruolo chiave per il funzionamento di qualsiasi organizzazione, sia essa pubblica o privata.

Perché diventare un Addetto alla Segreteria?

La figura dell’addetto alla segreteria è centrale e poliedrica. Non si limita alla semplice gestione amministrativa, ma svolge un ruolo cruciale nel supportare l’operatività quotidiana, facilitare la comunicazione interna ed esterna e garantire un flusso di lavoro efficiente.

Le competenze acquisite durante il corso apriranno le porte a svariate opportunità professionali in uffici, studi professionali, aziende di diverse dimensioni e settori.

Cosa imparerai durante il corso?

Il corso per Addetti alla Segreteria, progettato in linea con le esigenze del mercato del lavoro pugliese, affronterà tematiche fondamentali quali:

Organizzazione e gestione dell’ufficio: archiviazione, protocollo, gestione della corrispondenza (tradizionale ed elettronica).

Comunicazione efficace: tecniche di comunicazione interpersonale, gestione delle telefonate, redazione di testi professionali (lettere, email, report).

Utilizzo degli strumenti informatici: pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), software gestionali di base, internet e posta elettronica.

Elementi di contabilità di base: gestione della fatturazione, prima nota, scadenziario.

Normativa sulla privacy e sicurezza sul lavoro.

Organizzazione di riunioni ed eventi.

Accoglienza e gestione dei rapporti con il pubblico.

Il Programma GOL: un Investimento sul tuo futuro

L’adesione a questo corso è GRATUITA ed è resa possibile grazie al programma GOL, un’iniziativa della Regione Puglia finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). GOL mira a rilanciare l’occupazione attraverso percorsi personalizzati di formazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro.

Ai partecipanti viene riconosciuta anche un'indennità di frequenza di € 3,50 all'ora per tutte le ore frequentate.

Come partecipare?

Per accedere al corso per Addetti alla Segreteria nell’ambito del programma GOL Puglia, è necessario seguire la procedura indicata dalla Regione Puglia e dai Centri per l’Impiego (CPI) competenti per territorio.

E' richiesta l’iscrizione al programma GOL presso il proprio CPI e la successiva adesione al percorso formativo specifico.

Per maggiori informazioni sul programma GOL Puglia e sul corso di segreteria è possibile gestire i seguenti contatti:

Ente di Formazione "Boris Pasternak"

Via Giovanni XXIII n.9 - Brindisi

Tel. 0831.1521506 Cell. 340.7593129

info@borispasternak.it

Richiesta di informazioni sul sito internet dell'ente di formazione:

https://www.borispasternak.it/avviso-gol/