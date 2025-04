Cala Materdomini: il Comune di Brindisi ripropone un nuovo bando per la concessione delle aree

Spazi in concessione per ristorazione e intrattenimento: offerte entro il 2 maggio

Il Comune di Brindisi ha pubblicato un nuovo bando per la concessione delle aree del compendio "Cala Materdomini – Bocche di Puglia", destinate all’allestimento di strutture per la ristorazione e l’intrattenimento. L’iniziativa mira a rivitalizzare l’area, valorizzando la costa cittadina in chiave turistica e commerciale.

La procedura ad evidenza pubblica si terrà il 5 maggio 2025 alle ore 10.00, presso la Sala Gare del Comune. L'affidamento in concessione avrà una durata di 9 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 2 maggio 2025 presso gli uffici comunali. Il bando completo e i dettagli tecnici sono consultabili nell’avviso ufficiale allegato alla comunicazione pubblica.

Con questa iniziativa, il Comune rilancia l’interesse su Cala Materdomini, puntando a farne un polo attrattivo per cittadini, turisti e investitori del settore.