Brindisi apre la stagione crocieristica 2025 con la MS Hamburg

È ufficialmente partita la stagione crocieristica 2025 nel porto di Brindisi.

A inaugurare gli arrivi è stata questa mattina la MS Hamburg, elegante unità della compagnia tedesca PlanTours, attraccata alle 7.30 alla banchina carbonifera del porto interno.

A bordo della nave, proveniente da Dubrovnik, viaggiano 304 passeggeri assistiti da 150 membri dell’equipaggio. Sin dalle prime ore della mattinata, numerosi crocieristi si sono riversati nel centro cittadino e nei luoghi d’interesse del territorio, approfittando della sosta per esplorare Brindisi e le sue attrattive.

Come di consueto, è stato attivato l’infopoint a cura della Pro Loco UNPLI Puglia APS – Port of Brindisi, dove i visitatori hanno potuto ricevere materiale informativo e degustare alcune specialità tipiche locali, in un clima di accoglienza calorosa e attenta.

La Hamburg salperà nuovamente alle ore 14, con destinazione Siracusa. Si tratta dell’unica nave della flotta marittima di PlanTours, con una capacità massima di 420 passeggeri. Apprezzata per il suo eccellente rapporto tra dimensioni e comfort, la nave offre ambienti raffinati ma informali, una ristorazione di alta qualità e itinerari sempre ricercati. Brindisi, con il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, è tra le tappe privilegiate di questa navigazione.

Con questo primo approdo, il porto di Brindisi inaugura una nuova stagione all’insegna dell’ospitalità e della promozione del territorio, confermandosi come meta crocieristica in crescita nel panorama del Mediterraneo.