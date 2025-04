Brindisi: terzo appuntamento della rassegna “Musica d’Arte al Museo Ribezzo”.

Al Museo Ribezzo, piazza Duomo – Brindisi, sabato 26 aprile 2025 ore 18:30, terzo appuntamento della rassegna di musica dal vivo “Musica d’Arte al Museo Ribezzo”, in collaborazione con I.C. Bozzano Centro – Brindisi e Accademia dei Serenati.

Il Duo Senio Diaz - Daniele Pidone presenta un programma musicale dedicato all’esecuzione di partiture originali e trascrizioni che il Maestro Alirio Diaz e il figlio Senio hanno proposto nella loro lunga carriera concertistica, con tournée in tutto il mondo.

Una selezione di brani per chitarra che con rigore storico e filologico omaggiano il Maestro venezuelano (1932-2016), che ha reso attuali e fruibili partiture trascritte per altre tessiture musicali.

Prossimo appuntamento al Ribezzo: sabato 24 maggio con Trio Pinto-Fiore-Bisanti | voce narrante – chitarra – flauto.

Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 18:30, sono ad ingresso libero.

--------------

SENIO ALIRIO DIAZ è nato a Siena e si è dedicato allo studio della chitarra con il proprio padre, il celebre Alirio Diaz e successivamente con i maestri U. Incutti, A. Amato e C. Carfagna, conseguendo il diploma presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Ha seguito i corsi di Composizione dei maestri C. Cammarota e Renzi presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma ed il corso di Direzione d’orchestra del maestro S.Celibidache a Trier, in Germania.

Già docente presso il Conservatorio “I. Landaeta” di Caracas, ha concluso la sua docenza statale presso il Conservatorio “A. Casella” di Aquila poi presso la Accademia Internazionale di Musica della Fondazione Alirio Diaz a Roma.

E’ docente di Corsi di Perfezionamento in Italia e all’estero.

Da vari anni si dedica con successo al concertismo, esibendosi da solista o in varie formazioni cameristiche, nei principali centri musicali italiani ed esteri. E’ spesso solista invitato con le Orchestre Giovanili del Venezuela nei primi anni dirette dal M° Jose Antonio Abreu, fondatore del Sistema delle Orchestre Giovanili del Venezuela.

E’ vice-presidente della Fundacion “Alirio Diaz” che opera attivamente a livello intercontinentale per la diffusione della musica per Chitarra con particolare attenzione al repertorio Latino-americano.

E’ il fondatore del Concorso Nazionale ”Alirio Diaz” che si svolge annualmente in Venezuela e del Concorso Internazionale “Alirio Diaz” per giovani chitarristi che si svolgerà a Roma a giugno 2012.

In segno di stima, per i suoi riconosciuti meriti artistici, nel 1986 Andrès Segovia ha voluto donargli una chitarra Fleta con la quale si esibisce attualmente.

DANIELE PIDONE catanese, inizia gli studi nella sua città, successivamente a Milano sotto la guida di Mauro Storti e poi a Bari seguito da Linda Calsolaro. Perfezionatosi principalmente sotto la guida del M° Alirio Diaz, ha frequentato, inoltre, numerosi corsi con maestri di chiara fama mondiale: J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Ha suonato in duo con i celebri chitarristi A. Diaz ed E. Fisk, Senio Diaz, Carlos Pacheco. Ed ancora con G. Tampalini ed Alberto S. Miguel e molti altri.

E’ stato anche assistente in corsi di perfezionamento tenuti dal M° A. Diaz e dal M° Mauro Storti.

E’ vincitore del Concorso Internazionale della casa editrice Berbèn, ha tenuto inoltre numerosi corsi di perfezionamento in Italia ed all’estero. I suoi allievi hanno suonato per il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nella sala dei Corazzieri al Quirinale (Roma ). E’ uno dei responsabili del settore culturale e musicale della Sala Magma di Catania. Il club Internazionale UNESCO gli conferisce una medaglia d’onore per la sua attività musicale, l’Ordine Ospitaliero della Campana della Mater Juventutis gli conferisce nel 1999 il titolo di Cavaliere.

Nel 2019 e nel 2023 in Turchia ha suonato in duo con il M° Senio Diaz nel prestigioso Antalia Guitar Festival. E’ uno dei fondatori dell’Associazione “A. Lauro” di S.M. di Licodia (Catania) e della sala “The Globe” di Ragusa, inoltre ricopre importanti cariche presso le Associazioni Alirio Diaz Roma- Centro Magma Catania, Kalimat di Ragusa. E’ il fondatore dell’ IGF (International Guitar Festival) Alirio Diaz Sicilia. Insieme al M° Senio Diaz cura il sito ALIRIO DIAZ OFFICIAL 2022 importante documento digitale sulla vita artistica e concertistica del grande chitarrista venezuelano.

Docente di ruolo ordinario ricopre la cattedra di chitarra presso il Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” di Catania (CT).