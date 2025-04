Lavoro e competenze: a Brindisi in partenza il corso GOL per Assistente Familiare presso l'ente di formazione Pasternak

Nel panorama delle politiche attive per il lavoro, il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) rappresenta una delle azioni di riforma più rilevanti introdotte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con una dotazione finanziaria complessiva di 4,4 miliardi di euro, GOL si pone l’obiettivo di ridisegnare i servizi pubblici e privati per il lavoro, rendendoli più vicini ai cittadini, più efficaci, e soprattutto capaci di costruire percorsi personalizzati per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Tra i punti di forza del programma c’è l’integrazione con il potenziamento dei centri per l’impiego e il Piano nazionale nuove competenze.

L’iniziativa coinvolgerà, entro il 2025, circa 3 milioni di beneficiari: 800.000 saranno impegnati in attività formative, 300.000 delle quali focalizzate sulle competenze digitali.

L’attuazione del programma è affidata alle Regioni e Province autonome, attraverso Piani regionali approvati da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro).

La Regione Puglia, tra le prime ad attivarsi, ha ricevuto una prima assegnazione di oltre 69 milioni di euro. In questo contesto si inserisce l’avvio di nuovi corsi rivolti a soggetti fragili, disoccupati, giovani under 29, over 55, beneficiari di ammortizzatori sociali e working poor.

A Brindisi un’opportunità concreta: parte il corso per Assistente Familiare A testimoniare l’attuazione concreta del programma GOL, anche a livello locale, è il nuovo corso gratuito per diventare Assistente Familiare, promosso a Brindisi dall’Ente di Formazione Pasternak, riconosciuto dalla Regione Puglia.

Un’opportunità reale per chi vuole costruire un futuro professionale solido in un settore – quello dell’assistenza alla persona – in continua crescita. Il corso, riconosciuto dalla Regione Puglia, della durata di 160 ore, prevede un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro l’ora ed è rivolto in particolare a:

• giovani fino a 29 anni e adulti over 55;

• disoccupati e persone con reddito basso;

• beneficiari di sostegni al reddito o ammortizzatori sociali;

• soggetti fragili o vulnerabili, anche in condizioni di svantaggio.

La formazione si svolgerà presso la sede dell’Ente Pasternak in Via Giovanni XXIII, 9 – Brindisi, ed è parte di un percorso volto a favorire un inserimento lavorativo rapido e qualificato.

L’assistente familiare è una figura sempre più richiesta, capace di fornire supporto quotidiano a persone non autosufficienti, anziani o individui con fragilità.

Come iscriversi Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito dell’ente: www.borispasternak.it/avviso-gol

Oppure è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: Tel: 0831 1521506

Cell: 340 7593129

Email: info@borispasternak.it

Il futuro passa dalla formazione