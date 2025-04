95 offerte di lavoro e 161 posti disponibili a Brindisi e provincia: scopri le opportunità sul portale “LavoroXTe”

È online il 15° report settimanale dell’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia (consultabile qui: https://rb.gy/n66xpv) e porta con sé ottime notizie per chi è in cerca di occupazione: 95 annunci attivi per un totale di 161 posti disponibili, distribuiti in diversi settori chiave del nostro territorio.

Il settore turistico e della ristorazione continua a trainare l’economia locale con 127 posizioni aperte: un’occasione perfetta per chi sogna di lavorare a contatto con le persone e in un ambiente dinamico. Seguono il commercio (7 offerte), il settore trasporti ed edilizia (3 posti ciascuno), e ancora contabilità, sanità, tecnico, assicurazioni, amministrazione, nautica, alimentare, metalmeccanico e artigianato, con singole o doppie opportunità ciascuno.

C’è anche attenzione all’inclusività: una posizione riservata a persone con disabilità e tre per altre categorie protette.

Tutte le offerte sono aggiornate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, dove puoi candidarti direttamente usando il tuo SPID. Non perderti anche la sezione dedicata ai corsi di formazione gratuiti per diplomati e disoccupati, e le opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

E se sogni un’esperienza oltre confine, dai un’occhiata alla ricca proposta EURES, con tantissime opportunità di lavoro e formazione all’estero.

Per restare sempre aggiornato, segui la pagina Facebook “Centri Impiego Brindisi e provincia”, dove trovi non solo gli annunci, ma anche eventi di orientamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro.

Hai bisogno di una mano o vuoi chiarire dei dubbi? Puoi contattare direttamente gli operatori di ARPAL Puglia nei tre Centri per l’impiego del territorio (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni). Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con apertura anche il martedì pomeriggio (15:00–16:30) e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

---

ARPAL Puglia è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, nata per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, supportare le imprese nella ricerca di personale qualificato e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa.

Contatti utili:

ARPAL Puglia – Ufficio Comunicazione Generale: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

ARPAL Brindisi – Comunicazione territoriale: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it – 0831 544700

CPI Francavilla Fontana: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it – 0831 1568035

CPI Ostuni: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it – 0831 1568001

Scopri tutte le opportunità su www.arpal.regione.puglia.it

Il lavoro giusto per te potrebbe essere a un clic di distanza!