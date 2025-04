Pasqua da record all’aeroporto del Salento: oltre 30mila arrivi e un futuro in volo

Pasqua 2025 ha segnato un momento storico per l’aeroporto del Salento di Brindisi, che ha registrato oltre 30.000 prenotazioni nel solo periodo festivo. Un numero in netta crescita rispetto all’anno precedente, spinto soprattutto dall’aumento degli arrivi internazionali.

L’ondata di passeggeri ha confermato il ruolo strategico dello scalo brindisino per il turismo in Puglia, ma ha anche fatto salire i prezzi: volare verso Brindisi durante le festività è costato, in alcuni casi, più che andare oltreoceano.

Per far fronte alla crescente domanda e migliorare la qualità dei servizi, sono già partiti i lavori di ampliamento dell’aeroporto, con l’obiettivo di realizzare un nuovo terminal e sistemi avanzati di gestione dei bagagli.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: arrivare a gestire 4,4 milioni di passeggeri entro il 2035.

Intanto, la Pasqua appena trascorsa ha già dato un segnale forte: il Salento vola alto, e Brindisi è sempre più porta d’accesso privilegiata al cuore della Puglia.