Ostuni e Koblevo: un patto di cooperazione per la pace e l’accoglienza

Ostuni, 23 aprile 2025 – La "Città Bianca" si prepara ad accogliere una delegazione ufficiale del Comune di Koblevo, proveniente dall'Ucraina, guidata dal sindaco Volodymyr Panych. La visita istituzionale, programmata dal 23 al 27 aprile, culminerà nella firma di un Patto di collaborazione tra le due municipalità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le comunità e promuovere valori di pace e solidarietà internazionale.

L’incontro ufficiale si terrà giovedì 24 aprile alle 17.30 nel Salone dei Sindaci del Municipio di Ostuni, alla presenza di ANCI Puglia, delle autorità locali e delle organizzazioni di supporto MEAN e AIFO. Un momento significativo che testimonia l’impegno di Ostuni nel confermarsi città di accoglienza e di cooperazione tra i popoli.

La delegazione ucraina, oltre alle cerimonie istituzionali, visiterà il Centro Storico e le realtà culturali e sociali della città, partecipando anche alla celebrazione della Festa della Liberazione il 25 aprile. Un programma ricco di incontri e iniziative, volto a favorire lo scambio culturale e la costruzione di una rete di solidarietà che guarda a un futuro di integrazione e rispetto dei diritti umani.

Ostuni si distingue ancora una volta per il suo spirito internazionale e per la volontà di costruire ponti di dialogo, in un momento storico in cui la cooperazione tra le comunità assume un valore fondamentale. La visita della delegazione di Koblevo rappresenta un passo concreto verso un’Europa dei popoli e della convivenza pacifica.