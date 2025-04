Ostuni si prepara a rifiorire con Hortus: dal 25 al 27 aprile torna la rassegna dedicata al verde e alla biodiversità

OSTUNI – È stata presentata questa mattina la nuova edizione primaverile di Hortus Ostuni, la manifestazione dedicata al verde, alla natura e alla sostenibilità ambientale, in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile nella suggestiva cornice della Villa Comunale “Sandro Pertini”.

Un evento che, anno dopo anno, si è radicato nel cuore della Città Bianca, diventando un simbolo identitario per la comunità. Lo ha sottolineato il sindaco Angelo Pomes, intervenuto alla conferenza stampa: “Hortus è un evento atteso che riesce a trasformare la Villa Comunale in un’oasi di bellezza, incontro e condivisione, un grande racconto collettivo dedicato alla natura e alla valorizzazione del territorio”.

Anche se in missione istituzionale in Giappone, il presidente di Puglia Hortus Pierangelo Argentieri ha voluto essere presente virtualmente con un videomessaggio (che sarà diffuso sui canali ufficiali), in cui ha annunciato un’iniziativa dal forte valore simbolico: durante l’edizione autunnale di Hortus sarà messo a dimora un albero di giuggiolo nato da un seme sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima.

L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca: oltre 50 espositori da tutta Italia – florovivaisti, artigiani del verde, esperti ambientali e produttori naturali – animeranno il percorso espositivo. Il programma include laboratori, presentazioni di libri, incontri scientifici e tematici, con un’attenzione speciale per le tematiche della biodiversità, apiflora, archeologia arborea, riforestazione e agricoltura sostenibile.

Tra gli ospiti di rilievo, la ricercatrice Isabella Dalla Ragione, impegnata nel recupero delle varietà fruttifere antiche, e Rossano Ercolini, noto attivista ambientale e direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, con oltre 40 anni di attività nel campo della sostenibilità.

Il pubblico potrà partecipare anche al tradizionale e amatissimo scambio di talee, semi e bulbi, in programma durante le giornate di sabato e domenica.

L’ingresso è gratuito. Questi gli orari di apertura:

Venerdì 25 aprile: dalle 15:00 alle 20:00

Sabato 26 e domenica 27 aprile: dalle 9:00 alle 20:00

Il programma completo è disponibile sulla pagina Instagram @pugliahortus. Un appuntamento da non perdere per chi ama la natura e sogna un futuro più verde.