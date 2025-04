Accordo tra Confcommercio Brindisi e Istituto per il Credito Sportivo: nuove opportunità per il settore sportivo locale

Confcommercio Brindisi ha siglato un’intesa strategica con l’Istituto per il Credito Sportivo, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle numerose opportunità offerte dall’ente finanziario a favore del mondo sportivo.

Nei giorni scorsi, i vertici di Confcommercio Brindisi hanno incontrato il dott. Vincenzo Fucci, responsabile per la Puglia dell’Istituto, concordando modalità operative per attivare forme di collaborazione a beneficio delle realtà sportive affiliate a Federsport/Confcommercio.

L’accordo prevede l’avvio di un servizio di consulenza personalizzata per accompagnare gli associati nella pianificazione e nello sviluppo di progetti sportivi. In particolare, sarà possibile accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione e la ristrutturazione di impianti sportivi, nonché per l’acquisto di attrezzature.

Un’iniziativa che rafforza il sostegno al tessuto sportivo brindisino, offrendo strumenti concreti per la crescita delle associazioni e delle imprese del settore.