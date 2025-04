Salvini nomina Francesco Mastro Presidente dell’AdSPMAM: priorità su MSC ed Eni a Brindisi

Il porto di Brindisi si appresta a vivere una fase cruciale sotto la guida del nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, nominato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Tra le priorità che il neo presidente dovrà affrontare spiccano due dossier strategici: la gestione degli approdi legati a MSC Crociere e il futuro degli impianti Eni.

Con MSC Crociere è stato definito un accordo per una concessione decennale finalizzata alla gestione dei terminal passeggeri, con investimenti che interesseranno in particolare l’area di Costa Morena Est e, in prospettiva, anche la realizzazione di un nuovo terminal a Sant'Apollinare. Sul fronte industriale, invece, la questione Versalis (Eni) resta delicata: se da un lato si è risolto il contenzioso sul pontile Polimeri, dall’altro la decisione di chiudere l'impianto di cracking pone gravi interrogativi sull'occupazione e sull'indotto locale.

In questo scenario complesso, si inserisce la figura di Francesco Mastro, avvocato penalista e docente universitario originario di Giovinazzo, con una lunga esperienza nel settore portuale. Mastro ha ricoperto per diversi anni il ruolo di rappresentante della Regione Puglia nel Comitato di Gestione della stessa Authority, affiancando all'attività forense un'importante carriera accademica: è docente di Diritto dei Trasporti e della Navigazione presso l’Universitas Mercatorum e alla Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro", dove dirige anche un master dedicato alla gestione portuale.

Negli ultimi anni ha operato come consigliere del presidente della Regione Puglia per le tematiche legate allo sviluppo costiero e alla portualità. Con la sua nomina alla presidenza dell’Autorità, si punta a rafforzare il ruolo del porto di Brindisi come snodo strategico nel Mediterraneo, rilanciando infrastrutture, traffici marittimi e occupazione.