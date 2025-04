Panettiere aggredito a Torchiarolo durante il turno di notte: ferito alla testa

Un gravissimo episodio di violenza ha scosso Torchiarolo nella notte tra giovedì e venerdì.

Un panettiere di 39 anni è stato aggredito mentre lavorava all’interno del suo panificio e colpito alla testa con una pala da forno.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto: al momento non si esclude l’ipotesi di una rapina finita male, ma si valuta anche la possibilità di una lite con persone conosciute dalla vittima. Il fatto ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza per chi lavora di notte.

L’episodio di Torchiarolo si aggiunge a una serie di aggressioni registrate in Puglia negli ultimi mesi, tra cui l’accoltellamento di un tassista a Bari a dicembre scorso.

Le indagini proseguono per individuare il responsabile e chiarire definitivamente il movente dell’aggressione.