Fasano, progetto “Dietro le quinte”: al Teatro Sociale si formano anche tecnici delle luci e del suono

FASANO - Gli attori non bastano a creare uno spettacolo, ciò che prende vita in palcoscenico lo si deve ad un prezioso e ‘invisibile’ lavoro che, se privo di professionalità, non porterebbe a casa i risultati e gli applausi desiderati.

L’associazione “Katharà”, in collaborazione con L’Ufficio Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture, con il progetto “Dietro le quinte” organizza un Laboratorio per tecnico in ambito live e teatrale. Il laboratorio, rivolto a principianti ma adatto anche a chi abbia già iniziato a sperimentare le tecniche del teatro, preve momenti teorico-dimostrativi, ed esercitazioni pratiche in palcoscenico, utilizzando e maneggiando il materiale e gli attrezzi disponibili.

Al termine del laboratorio i partecipanti potranno essere in grado di seguire gli aspetti tecnici di uno spettacolo, mettendo in atto le abilità acquisite a servizio del regista, degli attori e… del pubblico!

Dove

Tutti gli incontri si terranno al Teatro Comunale Sociale di Fasano, in via Nazionale dei Trulli.

Quando

Il laboratorio si terrà nei giorni 28-29-30 aprile e 12-13-15 maggio, a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00, per un totale di 18/20 ore

Costo iscrizione

€ 30,00

Come iscriversi

Per iscriversi è necessario mandare una e-mail all’indirizzo: infots@comune.fasano.br.it (cc a: tecnicots@comune.fasano.br.it) indicando il proprio nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo, specificando se ha conoscenze di base o principiante.

Informazioni

334 100 5222

PROGRAMMA:

• La macchina teatrale

• Caratteristiche della macchina teatrale;

• La sua evoluzione negli anni;

• Brevi cenni di scenotecnica teatrale

• Basi di illuminotecnica

• Cognizione delle differenti mansioni legate all’illuminotecnica teatrale;

• Tipologie di illuminazione nei vari generi teatrali;

• L’illuminazione della scena

• Fonica

• Il percorso sonoro: dalla fonte alla diffusione;

• Il ruolo del Tecnico del suono;

• Microfoni: tipologie ed utilizzo;

• Uso del mixer audio e degli effetti sonori

• Cavi e connessioni, amplificazione audio per teatri e live, Monitoring, cenni sound reinforcement.

• Microfoni: panoramica e presentazione di microfoni più diffusi (dinamici e a condensatore). Scelta del microfono giusto in ogni situazione. Cenni su ripresa microfonica e microfoni radio.

• Il mixer digitale per il live. Uso e prova sul campo.

• Concetti di base sull’illuminazione di un palco: console, protocollo Dmx. Cenni su proiezioni e nuove tecnologie video.

• Come allestire un palco per eventi di piccole e medie dimensioni.

• Come creare uno stage plan. Consigli per la scelta e l’acquisto di attrezzature in base al budget disponibile.

• Come redigere e leggere una scheda tecnica

Si specifica che il corso di formazione è subordinato all’iscrizione di un numero di partecipanti non inferiore a 10 unità.

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà