OSTUNI: grande successo delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana

Si è conclusa con un successo straordinario la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, che il 27 aprile ha avuto come protagonista la città di Ostuni. L'evento ha visto una partecipazione entusiastica da parte di studenti, scuole e volontari, consolidandosi come un'occasione fondamentale per promuovere la cultura del primo soccorso tra i giovani della Puglia.

Decine di studenti provenienti da istituti scolastici di tutta la regione hanno messo alla prova le proprie competenze in scenari di emergenza estremamente realistici, progettati grazie alla collaborazione tra truccatori, operatori e esperti della Croce Rossa Italiana. Divisi in squadre, i partecipanti hanno affrontato prove pratiche di primo soccorso, intervenendo su “feriti” simulati in situazioni complesse come incidenti stradali, malori improvvisi e traumi da infortunio.

A trionfare in questa edizione è stato il Liceo “Virgilio – Redi” di Lecce, che si è distinto per la sua competenza tecnica, la lucidità nelle manovre salvavita e l’efficace coordinamento tra i membri della squadra. Il loro successo non solo ha premiato l'eccellenza pratica, ma ha anche messo in luce l'importanza di saper collaborare in situazioni di emergenza.

L'evento ha avuto anche una forte valenza educativa, sensibilizzando i partecipanti e il pubblico sull'importanza della formazione sanitaria tra i giovani. A dimostrare il valore di questa iniziativa, sono intervenuti il Vice Presidente e Rappresentante Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana, Edoardo Italia, e il Commissario Regionale della Croce Rossa Italiana Puglia, Raffaele Pio Di Sabato, che hanno elogiato la qualità della manifestazione e il coinvolgimento di studenti, docenti e volontari.

L'organizzazione, curata con precisione dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia, ha visto il coinvolgimento di oltre 250 volontari, tra simulatori, truccatori, operatori della Sala Operativa Regionale, personale sanitario e giudici, che hanno reso possibile il successo dell’evento. A coordinare l'iniziativa, Francesco Salonne, Referente Regionale delle Olimpiadi, supportato dallo staff di formazione guidato da Ilaria Altavilla, Delegata Tecnica Regionale della Formazione.

La città di Ostuni ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento regionale per la promozione delle buone pratiche formative e per l’impegno civico, offrendo un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e la comunità locale.

Con un bilancio positivo, non solo in termini di partecipazione ma anche dal punto di vista umano e formativo, le Olimpiadi di Primo Soccorso hanno rinnovato il proprio impegno a investire nei giovani, puntando a una società più sicura, consapevole e solidale. L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a diffondere i valori della prevenzione e della sicurezza tra le nuove generazioni.