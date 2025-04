Para Sailing Brindisi conquista la Coppa Forte a Mare con la coppia Liguori - D'Amato

Nella splendida cornice del Marina di Brindisi, il 26 e 27 aprile si è svolta la seconda edizione della Coppa Forte a Mare, valida come prima tappa del Campionato Nazionale Classe Hansa 2025. A dominare la regata d’apertura è stato il team brindisino composto da Alice Liguori e Giuseppe D’Amato, portabandiera del progetto Para Sailing Brindisi, che ha conquistato il primo posto nella categoria Doppio, regalando alla città un’emozione intensa e significativa.

La scelta di Brindisi come tappa inaugurale del circuito nazionale – che toccherà solo cinque città italiane – rappresenta un riconoscimento importante del ruolo della città come punto di riferimento per la vela inclusiva. Un risultato reso possibile grazie all’impegno congiunto dell’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, della Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, e al prezioso sostegno del Marina di Brindisi.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 48 atleti provenienti da nove regioni italiane – tra cui Sicilia, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Veneto e Puglia – distribuiti su 31 imbarcazioni. Una presenza significativa che ha trasformato la regata in un vero e proprio inno allo sport, alla passione e all’inclusione.

Il programma ha subito una pausa sabato 26 aprile, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, figura vicina ai valori dello sport e dell’accoglienza. Domenica 27, invece, le condizioni meteo favorevoli hanno permesso lo svolgimento di quattro prove tecniche, avvincenti e ricche di emozione, sullo sfondo unico del Castello Alfonsino – Forte a Mare.

Simbolo di questo clima di rispetto e condivisione è stato il nastrino nero applicato sui boma di tutte le imbarcazioni, segno di cordoglio e partecipazione al lutto per la scomparsa del Santo Padre.

Ma al di là dei risultati sportivi, il successo più grande della Coppa Forte a Mare è stato lo spirito che l’ha animata: sorrisi, entusiasmo e la sensazione, condivisa da tutti, di essere parte di qualcosa di autentico.

Brindisi ha accolto con calore atleti, tecnici e accompagnatori, dimostrandosi ancora una volta città aperta, solidale e pronta a veleggiare verso nuovi orizzonti.