Malattie infettive, il 9 e 10 maggio a Brindisi il congresso della sezione appulo-lucana della Simit

Venerdì 9 e sabato 10 maggio si terrà a Brindisi, nel Grande Albergo Internazionale, in viale Regina Margherita, il congresso regionale della sezione appulo-lucana della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali.

Come ogni anno, il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento fra gli infettivologi della Puglia e Basilicata, al fine di sviluppare strategie operative per ottimizzare le scelte diagnostico terapeutiche riguardanti sia le malattie infettive già presenti nel territorio che quelle che si stanno affacciando, concretamente, a causa del processo di globalizzazione e dei mutamenti climatici.

Presidente del congresso è Salvatore Minniti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrino; la sezione appulo-lucana della Simit sarà rappresentata dalla presidente Annalisa Saracino, docente di Malattie infettive nell’Università di Bari. Venerdì 9 maggio alle 14 interverranno per i saluti istituzionali il presidente dell’Ordine dei medici di Brindisi, Arturo Oliva, il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il direttore amministrativo Loredana Carulli.

“Il convegno – spiega Salvatore Minniti – approfondirà non solo argomenti classici della infettivologia, come epatiti virali e HIV, in cui la ricerca medica ha già raggiunto traguardi ragguardevoli, ma darà ampio spazio al problema crescente della prevenzione e del corretto approccio multidisciplinare alle infezioni da microrganismi multiresistenti. Sarà affrontato anche il tema del servizio di salute territoriale, che deve essere efficiente e strutturato per poter garantire una prosecuzione efficace di trattamenti terapeutici finora dispensabili solo in regime di ricovero ospedaliero.

Verranno, inoltre, discussi gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici delle principali arbovirosi emergenti e della patologia tubercolare che, priva di clamore mediatico, sta riemergendo prepotentemente nel nostro territorio”.

Infine, con l’obiettivo di dare forma e sostanza alla costituenda rete infettivologica appulo-lucana, nell’ambito di una tavola rotonda, ogni centro avanzerà in maniera sintetica proposte pragmatiche per potenziare quelle sinergie fra centri infettivologici di Puglia e Basilicata: “cosi da provare a superare - conclude il dottor Minniti - le croniche, inevitabili difficoltà connesse a risorse umane e tecnologiche limitate, con l’obiettivo di garantire, su tutto il territorio, uniformità nella qualità dell’assistenza”.