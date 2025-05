1° Maggio 2025 – Confesercenti Brindisi: "Difendiamo il lavoro, sosteniamo il commercio di vicinato"

In occasione del 1° Maggio, Festa del Lavoro, Confesercenti Brindisi lancia un messaggio chiaro e diretto: difendiamo il lavoro sostenendo il commercio di prossimità. È questo lo slogan scelto per celebrare una giornata che non è solo simbolica, ma che deve richiamare l'attenzione su chi ogni giorno, con fatica e passione, contribuisce alla tenuta economica e sociale del nostro territorio.

"Il mercato siamo noi" – sottolinea Confesercenti – sia quando siamo imprenditori e lavoratori, sia quando, da cittadini-consumatori, compiamo scelte consapevoli. In un momento segnato da una crisi profonda che colpisce il commercio locale e l’artigianato, è fondamentale rilanciare l’economia di prossimità e sostenere chi ogni giorno tiene vive le nostre città.

Investire nel commercio di vicinato significa tutelare il lavoro, valorizzare i centri urbani, garantire servizi di qualità e rafforzare il tessuto sociale. Ogni acquisto in un negozio sotto casa è un gesto concreto a favore dell’economia locale e dell’occupazione.

In questa Festa del Lavoro, il nostro ringraziamento va a chi oggi continua a lavorare, anche mentre molti si concedono una giornata di riposo: alle donne e agli uomini del commercio, dei servizi, della ristorazione e della ricettività, ma anche a tutte le categorie che garantiscono la sicurezza, la salute e il funzionamento del Paese.

Grazie alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, così come agli operatori del trasporto e dei servizi essenziali. Grazie per il vostro impegno quotidiano, anche nei giorni festivi.