Ekoclub International Brindisi: domenica visita guidata al Castello Svevo

Ekoclub International Brindisi organizza domenica 4 maggio una visita guidata, riservata ai soci, presso il Castello Svevo a Brindisi. Bisogna far conoscere ulteriormente i nostri Patrimoni storici –culturali.

La nostra Associazione organizza, domenica 4 maggio, una visita guidata riservata ai soci, presso il Castello Svevo a Brindisi . Sarà l’ Ammiraglio Fabrizio Maltinti ad accompagnarci in un percorso indubbiamente suggestivo, affascinante, da condividere con i partecipanti. –

Il Castello Svevo rappresenta da sempre un importante e significativo Patrimonio storico della città di Brindisi e il territorio, uno dei “capisaldi” dei valori di cultura, storia, memoria, a cui Ekoclub pone la massima attenzione.

Ed è compito anche nostro far conoscere ulteriormente, alla comunità e ai nostri soci, questi patrimoni, attraverso il ruolo dell’informazione, il racconto, conoscenza e accoglienza.

Valori sociali e culturali che Ekoclub International Brindisi vuole condividere con le altre associazioni e realtà della città e il territorio; non casuale, quindi, la collaborazione e sinergia, per questa iniziativa, con Confartigianato Brindisi-Bari-Bat, Rotary Club Brindisi Valesio, l’Istituto Comprensivo Casale Brindisi, Società Storia per la Patria Puglia sez. di Brindisi, CSEN Brindisi, Brindisi Cuore, il patrocinio del Comune di Brindisi .

La visita guidata, con il raduno dei partecipanti, inizierà alle ore 11 ,sarà sicuramente un grande momento da ricordare.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI