Gioia: "Difesa e potenziamento della sanità nella Provincia di Brindisi, con focus su Ostuni"

«In questo ultimo periodo, il mio impegno si è intensificato, poiché la sanità della nostra provincia è oggetto di attenzioni pericolosamente morbose, volte a depotenziarla. Non lo permetteremo. "Giù le mani dalla nostra Asl" è il mantra che guiderà le nostre azioni nei prossimi mesi.

Giù le mani dalla Asl di Brindisi e dall'ospedale di Ostuni, inaccettabilmente definito "ospedale per poveri cristi". Con la nostra determinazione, finalmente, seppur con ritardo, si sono conclusi i lavori della nuova "piastra" dell'ospedale di Ostuni. Nella prima decade di maggio inizieranno i trasferimenti dei reparti, a partire dal laboratorio di analisi e dal punto prelievi, seguiti da radiologia e pronto soccorso e dalla rianimazione. L'ospedale di Ostuni, contrariamente alle voci che ne auspicavano la chiusura, è vitale e intende pienamente svolgere il ruolo assegnatogli dal Piano di Riordino della Regione Puglia. Il prossimo obiettivo cruciale sarà restituire all'ospedale le due unità operative complesse previste dal Piano di Riordino. Queste non rappresentano un mero posizionamento per i medici, come qualcuno in malafede insinua, ma costituiscono uno strumento tecnico-operativo essenziale per la sussistenza e il funzionamento di un ospedale di base, in linea con quanto richiesto dal Dm 70. Ritengo urgente una nuova sistemazione degli ambulatori specialistici di Ostuni, per questo ho proposto di utilizzare gli spazi che si renderanno disponibili con i trasferimenti dei reparti. Il Direttore Generale ha accolto con interesse questa mia proposta, assicurandomi che ne discuterà con il Direttore del Distretto e il responsabile dell'Area Tecnica per valutarne la fattibilità. Questi nuovi spazi potrebbero garantire sia al personale che all'utenza una riorganizzazione più funzionale degli ambulatori, offrendo ai pazienti un servizio più efficiente e di qualità. Sempre per Ostuni mi sono attivamente impegnato per l'istituzione di un servizio Scap (Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale). Nei mesi scorsi ho incontrato i rappresentanti dei medici pediatri di base, i quali hanno evidenziato la pressante necessità di questo servizio sul nostro territorio. Insieme a loro, abbiamo incontrato il Direttore Generale, sempre disponibile e attento alle nostre istanze, e in breve tempo il progetto, ben strutturato, è stato trasmesso in Regione».

Tommaso Gioia Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia