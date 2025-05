Pasquetta Brindisina, le presenze del 1° maggio confermano il successo di Fungle: il programma del weekend

Pasquetta Brindisina, le presenze del 1° maggio confermano il successo di “Fungle – Divertimento senza età”, il Parco del Cillarese letteralmente invaso da famiglie di ogni parte della regione, una esplosione di allegria!

Volata finale col botto per la IV Edizione de “La Pasquetta brindisina”, il grande evento organizzato dal Maestro Carmine Iaia, patrocinato dal Comune di Brindisi che fino a domenica 4 maggio animerà l’ultimo dei ponti vacanzieri che hanno caratterizzato l’avvento primaverile di questo anno 2025.

Le presenze del 1° maggio confermano il successo di “Fungle – Divertimento senza età”, che ormai per due settimane consecutive ha portato gioia e allegria nella splendida cornice del Parco “19 maggio 2012”. Nella giornata in cui ricorre la Festa dei Lavoratori, il meglio conosciuto Parco del Cillarese ha triplicato le presenza delle precedenti festività confermando l’arrivo da ogni angolo della regione Puglia di famiglie, gruppi organizzati, gruppi di amici, comitive, giovani, adulti, anziani e associazioni.

Diverse e numerose le attestazioni di stima e ringraziamento arrivate al maestro Carmine Iaia per aver cambiato letteralmente il volto della città trasformandola in un polo attrattivo ed in netta controtendenza, ormai da qualche anno, con la Brindisi deserta di tempi passati, quando i cittadini preferivano trascorrere fuori città queste festività.

Al già sorprendente bilancio record in termini di presenze e partecipazioni, con un incredibile numero di persone giunte dal territorio brindisino si aggiungono i dati effettivi delle migliaia di persone arrivate dal capoluogo regionale, sud e nord Barese, Taranto, Lecce e addirittura Foggia.

In occasione della giornata in cui si ricordava l’impegno e l’importanza dei lavoratori, un fiume di persone ha raggiunto l’area della festa e le diverse attrazioni per bambini e ragazzi, installazioni utili a godersi la bella giornata che il tempo ha regalato tra chi ha optato per un rinvigorente pic-nic all’aria aperta, usufruendo anche degli stand del food, e chi ha scelto di giocare con i propri figli permettendogli di partecipare alle attività di animazione per bambini, curate per l’occasione da Que LocuRa che ha offerto un pomeriggio strabiliante in compagnia della tanto amata Lucilla cosplay e la sua babydance e dello spettacolo ispirato alla Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka con la presenza dei simpaticissimi Umpa Lumpa.

Appuntamento con lo Sport pienamente rispettato grazie alla presenza di allenatori, atleti e piccoli allievi della “Ginnastica La Rosa” di Brindisi, che, prima sul prato con l’acrobatica aerea e poi sul palco, hanno dato vita ad un spettacolo carico di evoluzioni, salti, capriole e coreografie incantando i presenti.

Per la musica il Dj Set ed intrattenimento soft e dance con il duo Party Lovers e la canzone popolare proposta dal gruppo Pizzica Sang’Amaru, musicisti e cantori di melodie tradizionali salentine.

Ancora una volta soddisfazione e commozione per il maestro Carmine Iaia che ha dichiarato: “Credo che le presenze del 1° maggio la dicano tutta sull’apprezzamento di questa forma di divertimento. Sono orgoglioso che Brindisi sia diventata un polo centrale per il divertimento e le famiglie di tutta la Puglia. Ora ci prepariamo per una grande chiusura insieme a Carolina di Rai YoYo il 4 maggio che sarà presentata dal giornalista brindisino Nico Lorusso”.

IL PROGRMMA DEL WEEK-END, 2 3 e 4 MAGIGO

“FUNGLE – DIVERTIMENTO SENZA ETÀ”:

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Venerdì 2 Maggio

- Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

- Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

- Dalle 17:00 alle 19:00: SPORT - Mini tornei di basket a cura della Associazione Aurora Basket

- Dalle 20:00 alle 23:00: Dj set con Tony Palma

Sabato 3 Maggio

- Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

- Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

- Dalle 18:00 alle 20:00: Spettacolo di magia e illusionismo “Fra illusione e realtà”

Domenica 4 Maggio – Giornata di chiusura

- Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

- Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

- Dalle 15:00 alle 17:00: SPORT – Esibizione di scherma a cura della Associazione “Circolo della Scherma”

- Dalle 18:00 alle 20:00: Spettacolo finale con Carolina Benvenga da Rai YoYo