Mesagne ospita il congresso "Diabetes and Unmet Needs 2"

Il 9 e 10 maggio 2025, la città di Mesagne ospiterà presso Tenuta Moreno la seconda edizione del congresso “Diabetes and Unmet Needs 2 – Le nuove frontiere della Diabetologia”, un evento accreditato ECM che rappresenta un’occasione unica di aggiornamento e confronto per medici, infermieri, biologi, dietisti, psicologi e operatori sanitari. Professionisti sanitari possono iscriversi gratuitamente su www.atenaeventi.com/iscrizione-new.php?congresso=234. Per ulteriori informazioni: info@atenaeventi.com-www.atenaeventi.com.

Il congresso si distingue per un aspetto particolarmente importante, che è quello del coinvolgimento diretto dei pazienti e che è reso possibile grazie alla presenza attiva della Feder Diabetici Puglia APS, promotrice dell’iniziativa. «Un elemento che rende l’evento ancora più prezioso, poiché unisce mondo scientifico, istituzioni e cittadini in un’unica rete virtuosa», commenta Mauro Vizzino, presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che in mattinata è intervenuto alla conferenza stampa convocata presso il Comune di Mesagne, a cui ha partecipato insieme al sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, al direttore sanitario Asl Brindisi, dott. Vincenzo Gigantelli.

Il congresso sarà anche l’occasione per aprire un dialogo con la comunità: sabato 10 maggio alle ore 17:00, presso l’Auditorium del Castello normanno svevo di Mesagne, si terrà il “Diabetes and Unmet Needs TALK SHOW”, un momento di confronto aperto e coinvolgente tra specialisti, pazienti e caregiver. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato dal prof. Dario Iafusco e vedrà la partecipazione della ricercatrice dott.ssa Laura Monaco (Ospedale San Raffaele), del dott. Andrea Scaramuzza e del dott. Walter Baronti, pronti a rispondere alle domande del pubblico.

«A rendere possibile l’organizzazione di questo evento sono state anche le sinergie del territorio. Desidero ringraziare per il prezioso sostegno istituzionale il Comune di Mesagne e tutti coloro che ci affiancano, offrendo un esempio concreto di come, unendo le forze, si possano costruire percorsi di valore per tutta la comunità», spiega Monica Priore, presidente di Feder Diabetici Puglia APS, che durante l’incontro con gli operatori dell’informazione ha sottolineato l'importanza di creare spazi di conoscenza condivisa in cui la voce dei pazienti sia valorizzata.

Sul convegno, il dott. Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl di Brindisi, dichiara: «Il diabete rappresenta una delle sfide sanitarie più rilevanti del nostro tempo, sia per l’impatto sulla qualità della vita delle persone che per i costi sociali e sanitari connessi. Come Asl Brindisi, siamo fortemente impegnati nel promuovere un approccio integrato e innovativo alla cura di questa patologia, puntando su prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico multidisciplinare e uso delle nuove tecnologie. Questo convegno vuole essere non solo un momento di aggiornamento scientifico – continua il dott. De Nuccio - ma anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, professionisti della salute e territorio, con l’obiettivo comune di costruire percorsi di cura sempre più efficaci, umani e sostenibili». Conclude il sindaco Antonio Matarrelli: «Mesagne si conferma un territorio attento e pronto ad accogliere iniziative di alto valore scientifico e sociale. Siamo lieti di dare il benvenuto a medici, pazienti e cittadini, e di promuovere un’occasione che potrà accrescere le conoscenze dei cittadini in materia di prevenzione e salute».