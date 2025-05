Brindisi e ONU, un’alleanza strategica che si rinnova: Matarrelli incontra il nuovo Direttore Antchev

Un incontro istituzionale, ma dal forte valore simbolico, si è tenuto nei giorni scorsi nella sede della Provincia di Brindisi in via De Leo: il Presidente Toni Matarrelli ha accolto Anton Antchev, nuovo Direttore del Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC), insediatosi ufficialmente il 1° marzo. Un momento che ha segnato l’avvio di un rinnovato percorso di dialogo e collaborazione tra le istituzioni locali e uno degli organismi strategici più importanti del sistema ONU.

“Una visita molto apprezzata – ha dichiarato Matarrelli – che ci consente di avviare un rapporto di conoscenza che si approfondirà nei prossimi mesi, vista la straordinaria importanza della Base ONU per Brindisi. Al Direttore Antchev ho rivolto un sincero benvenuto da parte delle istituzioni e delle comunità che rappresento, con l’augurio di buon lavoro e la disponibilità a collaborare per rafforzare i legami con il territorio”.

La figura di Anton Antchev porta con sé una vasta esperienza internazionale maturata in oltre vent’anni di servizio nelle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite. Prima di approdare a Brindisi, Antchev ha diretto la missione MINUSMA in Mali e ricoperto ruoli chiave in Libano e nella Repubblica Democratica del Congo, sempre con un approccio improntato alla cooperazione civile-militare e allo sviluppo sostenibile.

Nel suo nuovo ruolo, Antchev ha già avviato una serie di incontri con le istituzioni locali, tra cui il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e il Sindaco Giuseppe Marchionna, sottolineando la volontà del Centro ONU di consolidare i rapporti con la comunità brindisina e di favorire lo sviluppo condiviso di progetti formativi, culturali e logistici.

Dal 1994, il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite con sede a Brindisi rappresenta un nodo cruciale nelle operazioni dell’ONU in tutto il mondo, offrendo supporto logistico, tecnico e informatico a decine di missioni internazionali. La sua presenza ha contribuito a rendere Brindisi un punto di riferimento per la cooperazione internazionale, generando anche ricadute positive sul piano economico e formativo. Ne è un esempio l’ambizioso progetto della Scuola Europea, sostenuto dalle istituzioni locali, che punta a rafforzare la dimensione internazionale della città.

L’incontro tra Matarrelli e Antchev si inserisce in questa prospettiva, segnando l’inizio di una nuova fase di collaborazione attiva, con lo sguardo rivolto a un futuro in cui Brindisi possa continuare a essere ponte tra il Mediterraneo e il mondo, tra le istituzioni locali e l’azione globale delle Nazioni Unite.