Mesagne: il 9 maggio alla Casa di Quartiere Minimus si presenta il libro Il paesaggio siamo noi di Massimo Siragusa

MESAGNE - Venerdi nove maggio alle ore diciannove presso la Casa di Quartiere Minimus, Bastioni di Porta Mesagne, sara presentato il libro Il paesaggio siamo noi di Massimo Siragusa ed edito da Postcart. L evento e organizzato dal Collettivo fotografico Polaroads con la collaborazione della Casa di Quartiere di Brindisi nell ambito dei progetti Riusa Brindisi e rappresenta la prima presentazione sul territorio nazionale del pluripremiato fotografo siciliano.

Il paesaggio parla di noi. In ogni dettaglio, anche il piu insignificante, si riflette il nostro modo di abitare, costruire e immaginare il mondo. Nel libro Il paesaggio siamo noi, Postcart duemilaventicinque, Massimo Siragusa mette in pausa la macchina fotografica e si affida alle parole, intrecciando libri di fotografia e opere letterarie in una riflessione sul legame profondo tra luoghi e identita. Al centro di questo racconto ce quel pezzetto di mondo con cui intratteniamo un rapporto di intimita — fatto di memoria, appartenenza e affetti — che ci definisce e ci restituisce ogni giorno un immagine di noi. Il paesaggio, qui, e molto piu di uno sfondo, e uno specchio, un corpo vivo che racconta chi siamo, le nostre abitudini, aspirazioni e contraddizioni.

Il paesaggio siamo noi e un invito ad accostarsi ai luoghi con un atteggiamento di curiosita e ascolto, a osservare cio che ci circonda con piu attenzione e consapevolezza, riscoprendo nella materia del quotidiano la possibilita non solo di riconoscerci, ma di imparare a lasciarci sorprendere da cio che un istante qualunque puo improvvisamente rivelare.

Il testo si snoda come un percorso poetico e critico che attraversa immaginari visivi e sensibilita autoriali, ogni sguardo artistico — da Luigi Ghirri a Richard Misrach, da Amani Willet a Maria Lax — e valorizzato nella sua singolare poetica, restituendo lo spessore emozionale e intellettuale dei progetti editoriali raccontati. Siragusa non si limita a descrivere, interpreta, legge in profondita, da spazio alle connessioni.

L autore ci conduce in territori intimi e profondamente emotivi, come nel commovente progetto The Restoration Will di Mayumi Suzuki, creato dopo il tragico episodio dello tsunami del duemilaundici in Giappone. In queste pagine, la fotografia si fa strumento di ricomposizione, ponte tra lutto e memoria, capace di restituire forma e voce alle fratture della vita.

Il paesaggio siamo noi e un libro che si legge come un racconto e si attraversa come un paesaggio, stratificato, sorprendente, vivo e denso di significati. E un invito a vedere cio che ci circonda. E, nel farlo, riconoscerci.

Massimo Siragusa e docente allo IED di Roma e all Accademia Abadir di Catania. Alla professione di fotografo ha affiancato, da vari anni, l attivita di curatore ed e direttore artistico del Ragusa Foto Festival. Ha collaborato con numerose istituzioni pubbliche e fondazioni private e le sue fotografie si trovano nelle collezioni permanenti dei Musei Vaticani, della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, del Mart di Rovereto e del Museo di Roma in Trastevere. Ha vinto quattro Word Press Photo Awards, tre Sony Awards e ha pubblicato sedici libri tra cui Teatro d Italia, Il Cretto Grande e Roma. Vive tra Roma e Catania.

Il Collettivo fotografico Polaroads Aps promuove la conoscenza e l utilizzo linguistico della fotografia con una visione e un approccio progettuale completo. I componenti indagano e raccontano i temi di interesse attraverso il mezzo fotografico, trasformando il pensiero in opera visiva compiuta.

