ARPAL, Brindisi e provincia: 97 figure professionali ricercate dai Centri per l’impiego.

In arrivo l’“Ostuni Job Day – Summer Edition”

In provincia di Brindisi sono attualmente 97 le figure professionali ricercate, distribuite in 50 annunci attivi pubblicati sul portale regionale “LavoroXTe”. È quanto emerge dal 17° report settimanale elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che conferma una dinamica positiva nel mercato del lavoro locale, in particolare in vista della stagione estiva.

A trainare la domanda resta il settore turistico e della ristorazione, con 70 posizioni aperte. Seguono il comparto marketing, che conta 15 figure ricercate, e quello commerciale, con quattro posti disponibili. Due posizioni sono attualmente offerte nei settori finanziario-assicurativo, edilizio e amministrativo. Completano il quadro un posto disponibile in ambito contabile e uno nell’artigianato.

Intanto, in preparazione all’estate, il Centro per l’impiego di Ostuni e l’amministrazione comunale organizzano la prima edizione dell’“Ostuni Job Day – Summer Edition”. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 29 maggio, dalle 9 alle 17, presso la Biblioteca Comunale di Ostuni. L’evento è dedicato all’incontro diretto tra imprese e candidati, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo nei settori stagionali.

Le aziende interessate a partecipare possono prenotare gratuitamente uno spazio compilando il modulo disponibile al seguente link: https://shorturl.at/AZdxx. Il termine per l’adesione è fissato al 22 maggio.

Tutte le offerte pubblicate dai Centri per l’impiego sono disponibili sulla piattaforma “LavoroXTe Puglia” e accessibili tramite autenticazione SPID. Il portale consente anche di consultare i corsi di formazione destinati a diplomati e disoccupati, e le opportunità dei programmi Garanzia Giovani e NEET. A livello internazionale, resta attiva la rete EURES con proposte di lavoro e formazione all’estero.

Per restare aggiornati sulle iniziative e gli annunci di lavoro, è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Brindisi e provincia”. I cittadini e le imprese possono inoltre rivolgersi direttamente ai tre CPI del territorio (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Contatti utili:

CPI Brindisi – ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it | Tel. 0831 544700

CPI Francavilla Fontana – ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it | Tel. 0831 1568035

CPI Ostuni – ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it | Tel. 0831 1568001

Per informazioni istituzionali e approfondimenti sui progetti attivi, è possibile consultare il sito ufficiale di ARPAL Puglia all’indirizzo www.arpal.regione.puglia.it.