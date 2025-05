Brindisi, il 12 maggio l’Appia Rugby ospita la settima tappa dell’Eni Rugby Tour

BRINDISI – Il campo “Sant’Elia” di Brindisi si prepara ad accogliere, domenica 12 maggio, la settima tappa dell’Eni Rugby Tour, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Rugby (FIR) in collaborazione con Eni, con il patrocinio del Comitato Regionale Pugliese.

Ad ospitare l’evento sarà l’Appia Rugby Brindisi, società impegnata da anni nella promozione del rugby tra i più giovani. L’iniziativa si svolgerà presso l’impianto sportivo di via Andrea Mantegna n. 12, all’interno del Parco Buscicchio, e coinvolgerà bambini e bambine tra i 3 e i 14 anni provenienti da tutta la regione.

La giornata sarà dedicata alla pratica sportiva all’insegna dell’inclusione, del divertimento e dell’educazione ai valori dello sport. Oltre al rugby, saranno presenti anche attività dimostrative di tiro con l’arco e calcio, per offrire ai giovani partecipanti un’esperienza multisportiva e stimolante.

L’evento non sarà soltanto un’occasione di confronto tra pari età e società pugliesi, ma anche un momento di festa per le famiglie, gli educatori e gli appassionati. L’obiettivo, come sottolineato dagli organizzatori, è quello di diffondere i valori educativi dello sport come strumento di crescita personale e collettiva.

Alla giornata parteciperanno rappresentanti della Federazione, tra cui:

Leo Amoruso, presidente del Comitato Regionale Pugliese FIR

Francesco Grosso, responsabile nazionale FIR per la promozione e lo sviluppo

Stefano Raffin, tecnico regionale FIR Puglia

Il programma della giornata

Ore 9.30 – Apertura ufficiale e saluto delle istituzioni

Ore 10.30 – Inizio delle attività ludico-sportive

Ore 11.30 – Avvio delle attività femminili (rugby U14/U16) e Open Day Tag Rugby

Ore 12.30 – Inizio delle gare agonistiche maschili U14

Ore 13.30 – Consegna gadget e “terzo tempo” con atleti e famiglie

La tappa brindisina dell’Eni Rugby Tour rappresenta un appuntamento importante per il movimento rugbistico regionale e un’occasione preziosa per promuovere lo sport tra i più giovani in un contesto sano, accogliente e formativo.