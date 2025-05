Brindisi inaugura la Biblioteca del Vicolo, uno spazio culturale costruito con i libri dei cittadini

Un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla partecipazione ha aperto oggi nel centro storico di Brindisi. E stata inaugurata nel pomeriggio, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, la Biblioteca del Vicolo, una biblioteca di comunita allestita all'interno dell'ex Convento di Santa Chiara, oggi Santa Spazio Culturale.

La biblioteca nasce nell'ambito del progetto "Libri in circolo - Brindisi legge", con cui il Comune di Brindisi si e classificato primo a livello nazionale tra i comuni da 50001 a 100000 abitanti nel bando "Citta che legge", promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e da ANCI. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 45000 euro, a cui si aggiungono 6000 euro di cofinanziamento comunale, per un totale di 51000 euro. Responsabile unica del procedimento e la dottoressa Antonella Grassi.

La Biblioteca del Vicolo e una biblioteca di comunita interamente costruita grazie alle donazioni dei cittadini. Ospitera romanzi, saggi, albi illustrati e altri testi donati per restituirli alla circolazione culturale. Ogni libro rappresenta un gesto di condivisione, un'opportunita di accesso alla lettura, uno strumento per rafforzare il legame tra le persone.

"La Biblioteca del Vicolo e una risposta concreta alla necessita di costruire spazi culturali accessibili e partecipati nel cuore della citta – ha dichiarato il sindaco Marchionna –. E un modello di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva che potra essere esteso anche ai quartieri".

Lo spazio e stato allestito da Officine Tamborrino di Ostuni e dotato di connessione Wi-Fi, postazioni di lettura, aree relax e uno staff formato grazie ai finanziamenti del progetto. Entrera a far parte della rete delle Case di Quartiere promossa dal Comune di Brindisi, confermando la vocazione dell'ex convento come luogo di aggregazione culturale e sociale.

In occasione dell'apertura, la biblioteca ospita una tappa della Biblioteca Itinerante "Lettori alla Pari", a cura di Edizioni la meridiana, con letture e laboratori accessibili a bambine, famiglie e persone con bisogni educativi speciali. Tutte le attivita sono gratuite e aperte al pubblico. Il programma completo e disponibile sul sito di Edizioni la meridiana.

Il progetto e frutto della collaborazione tra diverse realta locali: Comune di Brindisi, Biblioteca Pubblica Arcivescovile A. De Leo, Associazione Curiosementi, AMANI Cooperativa sociale, Associazione Pro Loco Brindisi, Associazione Vola Alto, Istituto Comprensivo Casale, Associazione Officina Sociale e Yeahjasi Brindisi APS, ente gestore dello spazio tramite la misura Luoghi Comuni della Regione Puglia.

La biblioteca sara aperta dal lunedi al venerdi, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Per informazioni su donazioni, iniziative e volontariato: www.bibliotecadelvicolo.it