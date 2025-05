Ginnastica ritmica, festa di emozioni a Mesagne: oltre 150 atlete in pedana.

La palestra del Liceo Scientifico "E. Ferdinando" di Mesagne si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, sorrisi e piccoli grandi successi in occasione della quarta edizione del Torneo di Ginnastica Ritmica Città di Mesagne e del Trofeo Festa della Ritmica.

L’evento, promosso dal Comitato CSI di Brindisi insieme all’ASD Relevè Ritmica Brindisi e patrocinato dal Comune di Mesagne e dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport, ha coinvolto oltre 150 giovani atlete, a partire dai 3 anni.

Il Trofeo, pensato per le ginnaste che non hanno partecipato ai campionati ufficiali CSI o FGI della stagione sportiva 2024/2025, ha rappresentato un’occasione preziosa per mettersi in gioco, confrontarsi e divertirsi, in un clima sereno e inclusivo.

Ad aprire la giornata, le piccolissime dai 3 ai 5 anni si sono cimentate in un percorso motorio che ha subito conquistato il pubblico, tra applausi e momenti di grande tenerezza. A seguire, le ginnaste si sono esibite in esercizi a corpo libero, con e senza attrezzi, suddivise in categorie diverse, concludendo ogni prova con una coreografia corale che ha messo in risalto l’importanza del lavoro di squadra.

Dagli spalti, genitori e sostenitori hanno accompagnato con entusiasmo ogni esibizione. Le atlete, con concentrazione e gioia, hanno affrontato la pedana nel pieno spirito educativo e sportivo che contraddistingue il CSI.

Nel pomeriggio è stato il turno del Torneo CSI, riservato alle ginnaste impegnate nel programma tecnico nazionale. In gara tutte le specialità previste dal regolamento: individuale, coppia e squadra.

Per queste atlete, l’evento ha rappresentato un’importante tappa di avvicinamento al Campionato Nazionale CSI di Ginnastica Ritmica, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 12 maggio: un’occasione di confronto ad alto livello, sotto il profilo tecnico ed emotivo.

Una giornata intensa e partecipata, che ha unito sport, crescita personale e condivisione, nel segno della ginnastica ritmica e dei valori educativi del CSI.