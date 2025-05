Insediato il nuovo Questore di Brindisi, Aurelio Montaruli: “Massimo impegno per il territorio, vicinanza ai cittadini”

Si è insediato ufficialmente nella mattinata di mercoledì 7 maggio il nuovo Questore di Brindisi, dr. Aurelio Montaruli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, che subentra a Giampiero Lionetti, oggi alla guida della Questura di Lecce.

Nato a Roma nel 1965, laureato in giurisprudenza all’Università “La Sapienza” e specializzato in criminologia presso l’Università di Bari, Montaruli è abilitato alla professione forense. Entrato in Polizia nel 1989, ha maturato una lunga esperienza in prima linea: ha diretto commissariati in provincia di Bari, è stato capo di gabinetto della Questura del capoluogo pugliese e ha prestato servizio al centro operativo della DIA. Ha inoltre guidato i compartimenti della Polizia Ferroviaria per Calabria e, successivamente, per Puglia, Basilicata e Molise. Nel novembre 2023 è stato nominato Questore di Chieti, incarico che ha mantenuto fino al trasferimento a Brindisi.

La giornata si è aperta con un momento solenne: il nuovo Questore ha deposto una corona d’alloro presso il monumento ai caduti della Polizia, situato all’interno della Questura. A seguire, ha incontrato dirigenti, funzionari, personale della Polizia di Stato, rappresentanti sindacali e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Durante il primo confronto con la stampa, Montaruli ha espresso grande soddisfazione e senso di responsabilità per il nuovo incarico, ribadendo l’impegno totale nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza: «Brindisi è una provincia complessa — ha dichiarato — dove alle criticità della criminalità organizzata si affiancano questioni sociali legate alla transizione energetica e al mondo del lavoro. Ma con il contributo di tutti possiamo affrontare con successo queste sfide».

Il nuovo Questore ha manifestato la volontà di proseguire nel solco tracciato dai predecessori, puntando su esperienza, dialogo con la stampa e collaborazione interistituzionale. In vista della stagione estiva, ha annunciato la richiesta di rinforzi per presidiare le zone costiere da Ostuni a Fasano, attraverso il supporto del Reparto Prevenzione Crimine. Tra le priorità, anche l’apertura del nuovo Commissariato di San Pietro Vernotico.

Sul fronte del rapporto con la cittadinanza, Montaruli ha rilanciato una formula già sperimentata a Chieti: ogni mercoledì pomeriggio riceverà su appuntamento i cittadini della provincia, per ascoltarne esigenze e segnalazioni. «Il motto Esserci sempre deve trasformarsi in una pratica quotidiana, fatta di vicinanza concreta».

Infine, ha rivolto un pensiero alle vittime della strada e ai rischi legati all’uso irresponsabile dei social: «Serve una riflessione collettiva per individuare correttivi efficaci e impedire che tragedie simili si ripetano. La prevenzione passa anche dalla sensibilizzazione, che resta una missione centrale della Polizia di Stato».