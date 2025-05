“MalAmore”, la provincia di Brindisi protagonista assoluta del nuovo film di Francesca Schirru

Ha debuttato nei cinema di tutta Italia giovedì 8 maggio MalAmore, il primo lungometraggio firmato da Francesca Schirru, ma per chi vive in provincia di Brindisi, il film ha un significato in più: è una dichiarazione d’amore – ruvida, intensa e autentica – al territorio.

Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana, Montalbano, Ostuni, Torre Santa Sabina e Torre Canne sono le location che danno anima e corpo a questa storia di passioni tossiche e desideri di riscatto, ambientata tra ulivi, pietra bianca e orizzonti marini. Non semplici sfondi, ma veri e propri elementi narrativi, capaci di evocare emozioni, tensione e bellezza.

Prodotto da Altre Storie con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, MalAmore è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalle Regioni Puglia e Lazio. Dei 280 cinema italiani in cui è distribuito, ben 41 sono in Puglia, a testimonianza dell’attenzione e del legame profondo tra il film e la sua terra.

La trama ruota attorno a Mary (Giulia Schiavo), giovane donna intrappolata in una relazione pericolosa con Nunzio (Simone Susinna), pregiudicato e marito della capoclan Carmela (Antonella Carone). L’incontro con Giulio (Simon Grechi), insegnante di equitazione, apre uno spiraglio di speranza, ma il ritorno di Nunzio scatena una catena di eventi drammatici. Sullo sfondo, una provincia che incarna la lotta tra oppressione e libertà.

Completano il cast Antonio Orlando e Domenico Fortunato, in una partecipazione speciale. La sceneggiatura porta la firma della stessa Schirru insieme a Cesare Fragnelli.

MalAmore è un noir d'autore che parla di amore malato, di potere e di emancipazione, ma soprattutto è un’opera che restituisce dignità cinematografica a luoghi spesso esclusi dai grandi set. Con questo film, la provincia di Brindisi non solo entra nel cinema, ma lo attraversa con forza, lasciando il segno.

Vuoi