Fasano-Selva 2025, motori e spettacolo: al via la 66ª edizione della Coppa con Vip e campioni

Fasano si prepara alla settimana della velocità. Via alla 66. edizione della Coppa Selva di Fasano.

La Coppa Selva di Fasano è agli ultimi ritocchi, prima di dare ufficialmente il via alle operazioni che, a cura dell’organizzazione della Egnathia Corse, apriranno per la 66ma volta la settimana della velocità, sulle strade collinari della cittadina pugliese. Il controllo delle iscrizioni che continuano a pervenire si concluderà a metà settimana prossima, con la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti. Tutto dovrà essere preparato per le verifiche tecnico-sportive dei piloti e delle loro vetture da corsa venerdì 16 maggio, giornata preliminare cui seguiranno le prove ufficiali di sabato 17 e infine la gara, sulle due manche che si svolgeranno domenica 18.

La Presidente di Egnathia Corse, Laura De Mola, ha il doppio compito di coordinare queste operazioni con l’allestimento dello show parallelo, all’interno della competizione, che vedrà esibirsi al volante un nutrito gruppo di personaggi dello spettacolo insieme a personalità politiche, nella 19. edizione del Trofeo Vip.

Nella foto sopra, i protagonisti della scorsa edizione del Trofeo Vip insieme a Laura De Mola.

Domenica 18 maggio apertura in grande stile, dedicata a

Pietro Genuardi.

La mattina di domenica 18 maggio la prima manche di gara sarà aperta dall’On. Mauro D’Attis, affiancato dal presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. Pilota della vettura apripista sarà l’ex Formula 1 Giancarlo Fisichella, alla sua quarta presenza in questo ruolo alla Fasano-Selva. La manifestazione di quest’anno è dedicata a Pietro Genuardi, attore scomparso due mesi fa, ben conosciuto dal pubblico fasanese anche per le sue partecipazioni alle precedenti edizioni del Trofeo Vip.

È ufficiale l’elenco iscritti del 19. Trofeo dei VIP.

I piloti-Vip che parteciperanno alla gara loro riservata avranno un particolare ricordo per Pietro Genuardi, incontrando la moglie dell’attore scomparso, che sarà presente a Fasano per l’occasione. Intanto, il primo elenco iscritti a essere stato definito è proprio quello dei Vip, che indosseranno tuta e casco per sedere al volante delle Volkswagen Lupo, uguali per tutti, fornite dalla Epta Motorsport.

È notevole, quest’anno, la presenza di attrici e attori quali Francesca Brambilla, Caspar Capparoni, Roberta De Santis, Stefano Masciarelli e Patrizia Pellegrino, insieme al performer teatrale Raffaello Tullo e al conduttore televisivo Sabino Zaba. In rappresentanza dello sport ci saranno Manuela Nicolosi, arbitro internazionale, Stefano Maniscalco, karateka campione del mondo e Luigi Mastrangelo, pallavolista. Per il mondo della politica, siederà al volante Fabiano Amati, Assessore della Regione Puglia.

Sopra, Pietro Genuardi a Fasano, durante una precedente edizione del Trofeo Vip, insieme a Laura De Mola (al centro) e Francesca Brambilla.

A Fasano il secondo atto delle sfide in campionato

La 66. Coppa Selva di Fasano è la seconda delle 17 tappe del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud, prova valida anche per il Campionato Italiano Le Bicilindriche e per il Challenge Nazionale Assominicar. Dopo l’avvio del campionato, a fine aprile a Firenze, in testa alla classifica assoluta c’è il pilota di Comiso (RG) Franco Caruso, su Nova Proto NP01. Alle sue spalle, il giovane nisseno Andrea Di Caro e il catanese Luca Caruso (entrambi su Nova Proto NP03)