Nuova ordinanza di sicurezza balneare 37/2025: regole aggiornate e obblighi per la stagione estiva a Brindisi

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 37/2025 DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BRINDISI NOVITA’ PER LA STAGIONE BALNEARE 2025La Capitaneria di Porto di Brindisi ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare N. 37/2025 che è entrata in vigore dal 09 maggio u.s., dopo un approfondito lavoro di squadra, che ha visto il coinvolgimento diretto del personale operante quotidianamente sul territorio, e, soprattutto, il pieno e compiuto recepimento delle recenti indicazioni Ministeriali e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’obiettivo alla base di questa revisione è stato quello di rendere le norme più attuali e sempre più cogenti per una maggiore tutela della vita umana in mare, considerata anche l’aumentare della pressione antropica sulle coste italiane, recependo le indicazioni del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tra le principali novità introdotte, la stagione balneare è stata ufficialmente individuata nel periodo compreso tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre. Per il 2025, dunque, le nuove regole entreranno in vigore dal 17 maggio fino al 21 settembre. In questo arco temporale sarà garantita la presenza obbligatoria del servizio di salvataggio, con l’obiettivo di assicurare i più elevati standard di sicurezza per tutti i bagnanti.

A tal proposito si ritiene utile chiarire per i titolari/gestori di strutture balneari ricadenti su aree demaniali marittime o sulla limitrofa proprietà privata che:

· Il periodo di apertura obbligatoria al pubblico va dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre (14 settembre incluso) - Ordinanza Regione Puglia 2025 (determinazione 251 del 16.04.2025);

· Qualora gli stessi intendessero operare ai fini della balneazione nel periodo di apertura facoltativa dovranno assicurare il servizio di salvataggio tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00 (secondo le modalità indicate all’art. 8 dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare 37/2025) dal terzo sabato del mese di maggio (17 maggio incluso) al 31 maggio incluso (per poi proseguire senza soluzione di continuità nel periodo di apertura obbligatoria) ed eventualmente, sempre qualora intendessero rimanere aperti dalla secoinda domenica di settembre in poi, dovranno assicurare il servizio di

salvataggio obbligatoriamente ogni giorno dalle 09:00 alle 19:00 fino alla terza domenica di settembre (21 settembre compreso).

· Negli altri periodi di apertura facoltativa prima del 17 maggio e dopo il 21 settembre le strutture balneari anche se dovessero iniziare o continuare ad operare ai fini della balneazione dovranno assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive dalle ore 09:00 alle ore 19:00, adempiendo agli ulteriori obblighi elencati al comma 2 dell’art. 8 dell’Ordinanza di sicurezza balneare attualmente in vigore;

· Qualora, invece, gli stessi intendessero aprire prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione (1° giugno – 14 settembre inclusi), per attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. elioterapia) non sono tenute a garantire il servizio di salvataggio, nel rispetto degli obblighi comunque previsti al terzo comma dell’art. 8 dell’Ordinanza.

Le disposizioni riguardanti l’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio (art. 8) sono sintetizzate nell’allegato 4 della stessa Ordinanza “comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi ed al Comune Costiero” relativamente all’eventuale apertura della struttura balneare (su area demaniale marittima e/o sulla limitrofa proprietà privata) che riporta un nota bene riguardante la predisposizione del servizio di salvataggio non solo nel periodo dal 1° giugno al 14 settembre, ma anche in alcuni periodi di apertura facoltativa.

Un’altra importante innovazione riguarda il sistema di segnalazione dello stato della balneazione, che prevede l’utilizzo di bandiere codificate secondo i criteri europei: verde per condizioni favorevoli e servizio di assistenza attivo, gialla per condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, ma sempre con assistenza presente, e rossa per situazioni di pericolo o balneazione sconsigliata

L’emanazione della nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare 37/2025, consultabile sul sito www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze, nonché diffusa anche attraverso apposito codice QR (codice a barre bidimensionale) per essere lette e memorizzate tramite “smartphone” rappresenta, dunque, un ulteriore passo avanti nella tutela del mare e di chi lo vive.

Il Comando della Guardia Costiera di Brindisi ricorda che, in caso di emergenze in mare, il Numero Blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare oppure oppure il Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE) 112.

Infine, si richiama l’attenzione di tutti gli utenti del mare alla massima prudenza ed al buon senso. La principale opera di prevenzione a tutela della sicurezza comune è infatti l’assunzione di comportamenti responsabili e rispettosi in mare e sulle spiagge.