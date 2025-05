Bandiera Blu 2025: Fasano, Carovigno e Ostuni premiate ancora

Anche quest’anno le spiagge di Fasano, Carovigno e Ostuni ottengono la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che premia la qualità del mare, l’attenzione all’ambiente e i servizi offerti ai turisti.

Nel 2025 la Puglia ha raggiunto quota 27 comuni premiati e la provincia di Brindisi conferma la presenza delle sue tre località costiere. Per Ostuni si tratta della 31esima Bandiera Blu, un vero record. Carovigno arriva a 12 e Fasano a 15.

Questo risultato è frutto dell’impegno delle amministrazioni locali su vari fronti: acqua pulita, gestione dei rifiuti, sicurezza in spiaggia, accessibilità per tutti, cura dell’arredo urbano e tutela della natura.

La Bandiera Blu non è solo un premio, ma il risultato di un lavoro costante, fatto di scelte sostenibili che durano nel tempo. Un segnale importante in vista dell’estate, che conferma Fasano, Carovigno e Ostuni tra le mete più affidabili e belle d’Italia per chi ama il mare.